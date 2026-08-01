Buxar News: करंट की चपेट में आने से युवक गंभीर रूप से जख्मी
Buxar News: पेज-तीन के लिएपेज-तीन के लिए बक्सर। सदर प्रखंड के पुलिया तुर्कचकिया गांव निवासी एक युवक करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आया गया। लेकिन, गंभीर स्थिति को...
Buxar News: पेज-तीन के लिए बक्सर। सदर प्रखंड के पुलिया तुर्कचकिया गांव निवासी एक युवक करंट की चपेट में आने से गंभीर रूप जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले आया गया। लेकिन, गंभीर स्थिति को देखते हुए तत्काल बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच पटना ले जाया गया। जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना शनिवार की दोपहर हुई। प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिया तुर्कचकिया गांव निवासी रामचंद्र राम का पुत्र छोटे लाल राम (उम्र-35) घाट की कटाई कर रहा था। इसी दौरान जमीन पर टूटकर गिरा एक तार जिसमें करंट प्रभावित हो रहा था वह युवक के हाथ में सट गया।
इससे वह गंभीर रूप से जख्मी हो गया। स्थानीय निवासियों तत्काल युवक को इलाज के लिए सदर अस्पताल लेकर आए। गंभीर स्थिति को देखते हुए रेफर कर दिया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।