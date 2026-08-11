Buxar News: बिजली चोरी करते एक उपभोक्ता धराये, केस दर्ज
Buxar News: बक्सर के नई बाजार के तातो मोहल्ले में एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। बिजली कंपनी ने आर्थिक जुर्माना लगाया और प्राथमिकी दर्ज कराई। उपभोक्ता पर पहले से एक लाख 54 हजार रुपये का बकाया था, और अब उन्हें 10 हजार रुपये का जुर्माना देकर कुल एक लाख 64 हजार रुपये चुकाने होंगे।
Buxar News: पेज तीन के लिए ------- बक्सर। शहर के नई बाजार के तातो मोहल्ला से एक उपभोक्ता को बिजली चोरी करते बिजली कंपनी की टीम ने पकड़ा। उपभोक्ता पर आर्थिक जुर्माना लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करायी गई है। पुलिस को दिए आवेदन में जेई सुनील कुमार पासवान ने कहा है कि जानकारी प्राप्त हुई थी बिजली चोरी की जा रही है। तत्काल टीम गठित कर छापेमारी की गई। जिसमें यह सामने आया कि उपभोक्ता पर पूर्व में एक लाख 54 हजार रुपए का बकाया था। जिस कारण कनेक्शन काट दिया गया था। लेकिन, उपभोक्ता अवैध तरीके से बिजली का उपयोग कर रहे थे।
इस पर उनपर दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब उपभोक्ता पर एक लाख 64 हजार रुपए का भुगतान करना होगा। वहीं पुलिस का कहना है कि आवेदन के आलोक में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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