Buxar News: एक सितंबर को होगा बनारपुर पैक्स के चुनाव के लिए मतदान
Buxar News: बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार ने बनारपुर प्राथमिक क़ृषि साख सोसाइटी के रिक्त अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव के लिए मतदान की घोषणा की है। नामांकन 19 और 20 अगस्त को होगा, जबकि मतदान 1 सितंबर को होगा। चुनाव परिणाम उसी दिन घोषित किए जाएंगे।
Buxar News: चौसा, एक संवाददाता। प्रखंड के बनारपुर प्राथमिक क़ृषि साख सोसाइटी लिमिटेड के रिक्त पड़े अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के चुनाव के लिए मतदान के तारीख की घोषणा कर दी गई है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार, पटना द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार, प्राथमिक क़ृषि साख समिति (पैक्स) के निर्वाचन के लिए निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र ई-1 में सूचना का प्रकाशन सोमवार 3 अगस्त को किया जाएगा। बीडीओ मनोज पासवान और प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बनारपुर पैक्स अध्यक्ष और कार्यकारिणी सदस्य के रिक्त पदों के लिए आगामी 19 और 20 अगस्त को पुर्वाह्न 11 बजे से दोपहर 3 बजे से नामांकन का पर्चा दाखिल किया जाएगा।
21 एवं 22 अगस्त को इसकी संवीक्षा की जाएगी। 25 अगस्त को नाम वापसी के बाद उम्मीदवारों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किया जाएगा। आवश्यक होने पर 1 सितंबर को सुबह 7 बजे से शाम 4.30 बजे तक मतदान कराया जायेगा। इसके बाद उसी दिन चुनाव परिणाम की घोषणा कर दी जाएगी। (चौसा से सुधीर सिन्हा)
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