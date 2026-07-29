Buxar News: वृद्धा पेंशन के लिए भटके लाभुक, कर्मचारी नदारद
Buxar News: बुधवार को प्रखंड कार्यालय में वृद्धा पेंशन बनवाने आए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, क्योंकि कार्यालय में कर्मचारी मौजूद नहीं थे। बुजुर्गों ने पेंशन से संबंधित कार्यों के शीघ्र निष्पादन और नियमित कर्मचारियों की उपस्थिति की मांग की। इस स्थिति ने उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना कराया।
Buxar News: पेज पांच के लिए -------- चक्की। प्रखंड कार्यालय में बुधवार को वृद्धा पेंशन बनवाने पहुंचे लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ा, लेकिन संबंधित कर्मचारी के नहीं मिलने से उन्हें मायूस होकर लौट जाना पड़ा। दूर-दराज के गांवों से आए बुजुर्गों ने बताया कि पेंशन से संबंधित आवेदन और दस्तावेज जमा कराने के लिए कई बार प्रखंड कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। कहना था कि कार्यालय में अधिकांश काम प्रभार के भरोसे चल रहा है, जिससे आम लोगों को समय पर सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। वृद्ध लाभुकों ने नियमित रूप से कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने और पेंशन से जुड़े कार्यों का शीघ्र निष्पादन कराने की मांग की।
इससे बुजुर्गों को अनावश्यक परेशानी और आर्थिक बोझ का सामना नहीं करना पड़े। (चक्की से सिंकदर चौधरी)
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