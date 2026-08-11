Buxar News: पावर प्लांट में आग से बचाव के लिए सीआईएसएफ के फायर विंग का शुभारंभ
Buxar News: यहां स्थापित 1320 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना में सीआईएसएफ के फायर विंग का सफलतापूर्वक इंडक्शन किया गया। इसके माध्यम से आगजनी जैसी आपात परिस्थितियों से त्वरित निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। अधिकारियों ने सुदृढ़ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर दिया।
Buxar News: पेज चार के लिए ------- इंडक्शन आपात परिस्थितियों से त्वरित ढंग से निपटने की क्षमता में वृद्धि बेहतर समन्वय और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता चौसा, एक संवाददाता। यहां स्थापित 1320 मेगावाट क्षमता की ताप विद्युत परियोजना में संयंत्र की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हुए मंगलवार को सीआईएसएफ के फायर विंग का सफलतापूर्वक इंडक्शन किया गया।
आपात परिस्थितियों से निपटने की क्षमता में वृद्धि
इस महत्वपूर्ण पहल से परियोजना में आगजनी जैसी आपात परिस्थितियों से प्रभावी एवं त्वरित ढंग से निपटने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इस अवसर पर अधिकारियों ने कहा कि ताप विद्युत संयंत्र जैसे महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील प्रतिष्ठान में सुदृढ़ अग्नि सुरक्षा व्यवस्था, प्रशिक्षित अग्निशमन दल तथा त्वरित आपदा प्रतिक्रिया तंत्र अत्यंत आवश्यक है।
सीआईएसएफ के फायर विंग के इंडक्शन से सुरक्षा व्यवस्था में मजबूती
सीआईएसएफ के फायर विंग के इंडक्शन से परियोजना की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी तथा किसी भी संभावित अग्नि आपदा के समय त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। परियोजना प्रबंधन ने सीआईएसएफ के साथ बेहतर समन्वय एवं प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की। सुरक्षित, संरक्षित एवं निर्बाध विद्युत उत्पादन की दिशा में सीआईएसएफ फायर विंग का यह इंडक्शन बक्सर ताप विद्युत परियोजना के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इंडक्शन कार्यक्रम में अधिकारियों की उपस्थिति
इस इंडक्शन कार्यक्रम में एसटीपीएल के उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राकेश सिंह, विकास महाजन, मितेश यादव और कमलकांत सहित सीआईएसएफ के डीसी, एसी और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। (चौसा से सुधीर सिन्हा)
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