Buxar News: डीईओ के प्रधान लिपिक से मांगा गया जवाब
Buxar News: शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक अमित कुमार ने प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय से वेतन, एमएसीपी और प्रमोशन के लाभ को लेकर जवाब माँगा है। इस जांच में 2010 की स्वीकृत तिथि और सेवापुस्तिका में विभिन्न तथ्य सामने आए हैं, जिससे अनियमित वेतन प्राप्ति का मामला बनता है।
Buxar News: पेज- युवा के लिए ----- बक्सर, हमारे संवाददाता। योगदान की गलत तिथि दिखाते हुए वेतन, एमएसीपी व प्रमोशन के लाभ के आरोप में शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय उपनिदेशक अमित कुमार ने प्रधान लिपिक अनिल कुमार राय से जवाब मांगा है। क्षेत्रीय उपनिदेशक ने भेजे पत्र में कहा है कि डीईओ ने प्रधान लिपिक की मान्यता के आधार पर किए बकाया वेतन भुगतान, एमएसीपी व प्रमोशन आदि के संबंध में मार्ग दर्शन की मांग की थी। कार्यालय में उपलब्ध व प्रधान लिपिक की सेवा पुस्तिका के अवलोकन से कई तथ्य सामने आए है। कार्यालय में उपलब्ध संचिका में यह इंगित है कि उप सचिव मानव संसाधन विकास विभाग ने वर्ष 2010 में आपके योगदान की तिथि को स्वीकृति दी गई है।
इसके आधार पर 2004 से आपके कर्तव्य की तिथि मानते हुए वेतन भुगतान का आदेश दिया गया था। वहीं सेवापुस्तिका में यह दर्ज है कि क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक का पत्र दिखाते हुए आपकी प्रतिनियुक्ति मोहनियां (भभुआ) में थी। उसी आधार पर वर्ष 1991 से वेतन भुगतान, दो एमएसीपी व प्रधान लिपिक पद का लाभ लिया गया है। इससे अनियमित रूप से वेतन के रूप में प्राप्त की गई राशि की वसूली करने का मामला बनता है। (बक्सर से नवीन पाठक)
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