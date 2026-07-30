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Buxar News: नशे में धुत्त पति ने पत्नी व बेटे को पीट किया जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर के नई बाजार मोहल्ले में एक पतिदेव ने शराब के नशे में अपनी पत्नी और बेटे के साथ मारपीट की। पत्नी पूजा देवी ने पति रामाशीष यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पति ने ईट और चाकू से हमला किया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है।

Buxar News: नशे में धुत्त पति ने पत्नी व बेटे को पीट किया जख्मी

Buxar News: पेज तीन के लिए ----------- बक्सर। नगर थाना क्षेत्र के नई बाजार मोहल्ले में नशे में धुत्त पति ने अपनी पत्नी व बेटे के साथ मारपीट की है। इस घटना को लेकर जख्मी पत्नी के आवेदन पर पुलिस ने पति के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। हालांकि आरोपित पति पुलिस गिरफ्त से बाहर है। पुलिस को दिये गये आवेदन में पीड़ित पत्नी पूजा देवी ने कहा है कि उनका पति रामाशीष यादव शराब के नशे में धुत्त होकर घर आए। आते साथ ही मारपीट शुरू कर दी। उसके सिर पर ईट से वार किया। जिससे सिर फट गया। इसके बाद चाकू से उंगुली पर वार किया।

जिससे उंगुली कट गई। मारपीट करता देख जब बेटा रौशन बचाने पहुंचा तो उसके सिर पर भी ईट से वार किया। जिससे उसका भी सिर फट गया। वह और उसके बेटे ने किसी तरह से भाग कर अपनी जान बचाई। दोनों ने सदर अस्पताल में इलाज कराया। महिला के आवेदन पर पुलिस ने नामजद प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि आवेदन के आधार पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। (बक्सर से नवीन पाठक)

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