Buxar News: ब्रह्मपुर में पहली सोमवारी पर भी नहीं बदली व्यवस्था, गर्भ गृह में जल जमाव के बीच हुआ जलाभिषेक

Buxar News: सावन माह की पहली सोमवारी पर बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान श्रद्धालुओं को जलजमाव का सामना करना पड़ा। नगर पंचायत द्वारा जल निकासी के लिए पंप सेट लगाया गया, लेकिन वह चालू नहीं हुआ। श्रद्धालुओं ने स्थायी समाधान की मांग की है ताकि पूजा-अर्चना में कठिनाई न हो।

Buxar News: फोटो डीएम के निर्देश के बावजूद जल निकासी की व्यवस्था नहीं हुई प्रभावी, नगर पंचायत का पंप सेट बना शोपीस ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर बाबा ब्रह्मेश्वरनाथ मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया, लेकिन मंदिर के गर्भगृह में इस वर्ष भी जलजमाव की समस्या जस की तस बनी रही।

जल निकासी की समस्या डीएम द्वारा पूर्व में नगर पंचायत को गर्भगृह सहित मंदिर परिसर से जल निकासी की समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया था, लेकिन सोमवार को मौके पर हालात पहले जैसे ही दिखाई दिए। नगर पंचायत की ओर से जल निकासी के लिए पंप सेट लगाया गया था, परंतु पूरे दिन वह चालू नहीं हो सका जिससे गर्भगृह में जमा पानी बाहर नहीं निकाला जा सका।

श्रद्धालुओं की परेशानियाँ इससे नगर पंचायत द्वारा लगाया गया पंपसेट महज शो पीस बनकर रह गया। नतीजतन श्रद्धालुओं गर्भगृह में जल जमाव से गुजरते हुए जलाभिषेक करना पड़ा। भगवान शिव पर अर्पित जल के बीच खड़े होकर श्रद्धालुओं को पूजा-अर्चना करनी पड़ी। कई श्रद्धालुओं ने बताया कि शिवलिंग पर अर्पित पवित्र जल का पैरों से स्पर्श होना उन्हें असहज कर रहा था। उनका कहना था कि यदि जल निकासी की प्रभावी व्यवस्था होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। भारी भीड़ के बीच श्रद्धालु सावधानीपूर्वक जलजमाव से गुजरते हुए जलाभिषेक करते रहे।

स्थायी समाधान की मांग मंदिर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा कई तरह की व्यवस्थाएं की गई थीं, लेकिन गर्भगृह में जल निकासी की समस्या प्रमुख रूप से बनी रही। इससे नगर पंचायत की तैयारियों पर भी सवाल उठने लगा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर वर्ष यही स्थिति देखने को मिलती है, जबकि स्थायी समाधान की मांग लंबे समय से की जा रही है। श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि गर्भगृह में जलजमाव की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए। उनका कहना था कि केवल पंप सेट लगाकर औपचारिकता पूरी करने के बजाय ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए, जिससे जलाभिषेक के दौरान चढ़ाया गया जल तुरंत बाहर निकल सके और श्रद्धालुओं को स्वच्छ व सुगम वातावरण में पूजा-अर्चना करने का अवसर मिल सके।