Buxar News: अनुमंडल अस्पताल मे महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार पर कार्य बहिष्कार

घटना का विवरण

डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को एक महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार व गाली-गलौज की घटना से नाराज चिकित्सकों व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। घटना की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष संजय सिन्हा अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन की। कार्य बहिष्कार कर सभी अस्पताल के डीएस कमरे में जमा होकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए थे। इस संबंध में चिकित्सकों व कर्मियों ने अस्पताल उपाधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है। सभी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। चिकित्सकों ने बताया कि महिला डॉक्टर डॉ. सजनी प्रिया प्रसूता विभाग के आउटडोर में ड्यूटी पर थी। आसपास के आउटडोर में अन्य डॉक्टर मरीजों को देख रहे है। इस बीच अरियांव निवासी सोनू सिंह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि वे बच्चा डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे। महिला डॉक्टर ने काउंटर से जानकारी लेने की बात कही। इसी बात पर विवाद बढ़ी और मामला दुर्व्यवहार तक पहुंच गया। चिकित्सकों व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अस्पताल उपाधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है। इस बीच अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिव कुमार चौधरी ने बताया कि दुर्व्यवहार के बारे में चिकित्सकों ने लिखित आवेदन दिया है। एक घंटे बाद बहिष्कार को खत्म कर काम शुरू करा दिया गया। इस मामले को सुलझाने का प्रयास चल रहा है। इधर सोनू सिंह का कहना है कि बच्चे की तबीयत अधिक खराब होने के कारण मानसिक रुप से काफी दबाव में थे। सही जानकारी नहीं दिए जाने के कारण कहासुनी हुई हैं。