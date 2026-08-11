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Buxar News: अनुमंडल अस्पताल मे महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार पर कार्य बहिष्कार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: डुमरांव में एक महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार के विरोध में चिकित्सकों और कर्मियों ने लगभग दो घंटे तक कार्य का बहिष्कार किया। इस घटना की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष अस्पताल पहुंचे और मामले की जांच शुरू की। डॉक्टरों ने उपाधीक्षक को लिखित आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है।

Buxar News: अनुमंडल अस्पताल मे महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार पर कार्य बहिष्कार

Buxar News: विवाद प्रसूता आउटडोर में ड्यूटी कर रही एक महिला डॉक्टर से गाली-गलौज व दुर्व्यवहार घटना के विरोध में डॉक्टरों व कर्मियों ने लगभग दो घंटे तक कार्य का किया बहिष्कार फोटो संख्या- 03, कैप्सन- मंगलवार को महिला चिकित्सक से दुर्व्यवहार के खिलाफ कार्य बहिष्कार कर डीएस के कमरे में बैठे चिकित्सक।

घटना का विवरण

डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। अनुमंडल अस्पताल में मंगलवार को एक महिला डॉक्टर से दुर्व्यवहार व गाली-गलौज की घटना से नाराज चिकित्सकों व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर विरोध जताया। घटना की जानकारी मिलने पर थानाध्यक्ष संजय सिन्हा अस्पताल पहुंचे और मामले की छानबीन की। कार्य बहिष्कार कर सभी अस्पताल के डीएस कमरे में जमा होकर कार्रवाई की मांग पर अड़ गए थे। इस संबंध में चिकित्सकों व कर्मियों ने अस्पताल उपाधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है। सभी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। चिकित्सकों ने बताया कि महिला डॉक्टर डॉ. सजनी प्रिया प्रसूता विभाग के आउटडोर में ड्यूटी पर थी। आसपास के आउटडोर में अन्य डॉक्टर मरीजों को देख रहे है। इस बीच अरियांव निवासी सोनू सिंह बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि वे बच्चा डॉक्टर के बारे में पूछ रहे थे। महिला डॉक्टर ने काउंटर से जानकारी लेने की बात कही। इसी बात पर विवाद बढ़ी और मामला दुर्व्यवहार तक पहुंच गया। चिकित्सकों व कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर अस्पताल उपाधीक्षक को लिखित आवेदन दिया है। इस बीच अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. शिव कुमार चौधरी ने बताया कि दुर्व्यवहार के बारे में चिकित्सकों ने लिखित आवेदन दिया है। एक घंटे बाद बहिष्कार को खत्म कर काम शुरू करा दिया गया। इस मामले को सुलझाने का प्रयास चल रहा है। इधर सोनू सिंह का कहना है कि बच्चे की तबीयत अधिक खराब होने के कारण मानसिक रुप से काफी दबाव में थे। सही जानकारी नहीं दिए जाने के कारण कहासुनी हुई हैं。

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

इस घटना में कौन महिला डॉक्टर शामिल थीं?
महिला डॉक्टर डॉ. सजनी प्रिया प्रसूता विभाग के आउटडोर में ड्यूटी पर थीं।
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