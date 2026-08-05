Buxar News: वंदे भारत थीम पर आयोजित होगा हर घर तिरंगा अभियान

Buxar News: हर घर तिरंगा अभियान के लिए डीएम साहिला ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। अभियान का उद्देश्य देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करना है। स्कूलों में कार्यक्रम, तिरंगा तथा वंदे मातरम् विषयक प्रदर्शनी का आयोजन होगा। स्वतंत्रता दिवस पर झंडोत्तोलन किला मैदान में होगा और सफाई पर ध्यान दिया जाएगा।

Buxar News: पेज तीन के लिए ------- बोलीं डीएम प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा व वंदे मातरम् विषयक प्रदर्शनी हर घर तिरंगा अभियान की तैयारियों को लेकर डीएम ने की समीक्षा बक्सर, हमारे संवाददाता। हर घर तिरंगा अभियान व स्वतंत्रता दिवस समारोह को सफल बनाने का प्रयास जिला प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। इसे लेकर डीएम साहिला ने mercredi को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की।

अभियान का उद्देश्य डीएम ने कहा कि इस वर्ष हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन वंदे मातरम् के 150 वर्ष की थीम पर किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर देशभक्ति, राष्ट्रगौरव एवं राष्ट्रीय एकता की भावना को सुदृढ़ करना है। इसके लिए जरूरी है कि जनसहभागिता को व्यापक स्तर पर सहयोग लिया जाए है। निर्देश दिया कि अभियान के अंतर्गत विद्यालयों, कॉलेज व अन्य सार्वजनिक संस्थानों में देशभक्ति पर आधारित विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएं। इन कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों को अधिक से अधिक भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। साथ ही युवा व आम नागरिक भी इससे जुड़े।

कार्यक्रम की योजना डीएम ने बैठक के दौरान कहा कि सभी सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, बाजारों एवं प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर तिरंगा एवं वंदे मातरम् विषयक प्रदर्शनी का आयोजन किया जाए। साथ ही इसके प्रचार-प्रसार के लिए तिरंगा रैली, यात्रा, सेल्फी विद तिरंगा अभियान चलाया जाए। तिरंगा थीम आधारित प्रकाश सज्जा, तिरंगा रंगोली, वंदे मातरम् का सामूहिक गायन, सरकारी भवनों का त्रिवर्णीय प्रकाशांकन तथा जनजागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाए। सभी की सहभागिता से इस आयोजन का सफल बनाया जा सकता है।

विद्यालयों में गतिविधियाँ डीएम ने डीईओ को निर्देश देते हुए कहा कि विद्यालयों में तिरंगा एवं वंदे मातरम् विषयक प्रदर्शनी, सेल्फी विद तिरंगा अभियान, ऑनलाइन क्विज, तिरंगा रंगोली, सामूहिक वंदे मातरम् गायन, चित्रकला, निबंध एवं लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाए। जिससे छात्रों की रूचि इस ओर बढ़े।

स्वतंत्रता दिवस समारोह किला मैदान में होगा झंडोत्तोलन डीएम ने बैठक के दौरान कहा कि हर वर्ष की भांति इस बार भी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्य झंडोत्तोलन समारोह किला मैदान में होगा। इसके अतिरिक्त सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ महादलित टोलों में भी विभिन्न वरीय पदाधिकारी ध्वजारोहण करेंगे। प्रभारी पदाधिकारी, जिला सामान्य शाखा को निर्देश दिया गया कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महापुरुषों की प्रतिमाओं का माल्यार्पण करेंगे। इसके लिए जरूरी है कि सभी प्रतिमाओं के आसपास सफाई करेंगे। डीएम ने नगर परिषद के ईओ निर्देश दिया कि किला मैदान, प्रवेश मार्ग एवं आसपास के क्षेत्रों की विशेष साफ-सफाई तथा स्वच्छता व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। बैठक में डीडीसी निहारिका छवि, एसडीएम अरूण कुमार सहित अन्य मौजूद थे।