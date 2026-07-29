Buxar News: भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च

Buxar News: डीएम साहिला ने आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने गुरु पूर्णिमा समारोह में भाग लिया और भारतीय संस्कृति में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। डीएम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र के कार्यों की सराहना की और प्रशिक्षकों को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

Buxar News: पेज चार के लिए --- बोलीं युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य डीएम ने किया आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण बक्सर, हमारे संवाददाता। आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र का बुधवार को डीएम साहिला ने निरीक्षण किया।

गुरु पूर्णिमा समारोह इस अवसर पर आयोजित गुरु पूर्णिमा समारोह में भी उन्होंने सहभागिता की। जहां गुरु-शिष्य परंपरा के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डीएम ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान सर्वोच्च है। गुरु केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि व्यक्तित्व निर्माण एवं जीवन मूल्यों का भी मार्गदर्शन करते हैं। कहा कि आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र जिले की प्रतिभाओं को निखारने, कला एवं संस्कृति के संरक्षण तथा युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने प्रशिक्षण केंद्र में संचालित विभिन्न कला विधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था, आधारभूत सुविधाओं एवं उपलब्ध संसाधनों का अवलोकन किया।

प्रशिक्षण का महत्व उन्होंने प्रशिक्षकों एवं संबंधित पदाधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने तथा आवश्यक सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर डीएम ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों से संवाद स्थापित कर उनके अनुभवों एवं उपलब्धियों की जानकारी ली। उन्होंने छात्रों को निरंतर अभ्यास, अनुशासन एवं समर्पण के साथ अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। कहा कि जिला प्रशासन कला संस्कृति एवं शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। आम्रपाली कला प्रशिक्षण केंद्र जैसे संस्थान युवाओं को कला के दृष्टिकोण से नए अवसर भी उपलब्ध करा रहे हैं। इस अवसर पर डीडीसी निहारिका छवि, प्रतिमा कुमारी व अनुराग मिश्रा थे।