Buxar News: हिंदुस्तान स्काउट गाइड के स्वयंसेवक हुए सम्मानित
Buxar News: पेज-युवा के कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में डीएम साहिला ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों के साथ संवाद किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट सहभागिता...
Buxar News: पेज-युवा के लिए बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह में डीएम साहिला ने हिंदुस्तान स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों के साथ संवाद किया। उन्होंने सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान उत्कृष्ट सहभागिता व सराहनीय सेवाओं के लिए हिंदुस्तान स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि स्वयंसेवकों की सेवा-भावना, अनुशासन व सामाजिक उत्तरदायित्व अनुकरणीय है। इस सम्मान से सभी स्काउट-गाइड स्वयंसेवकों में उत्साह व प्रेरणा का संचार हुआ। डीएम ने कहा, स्काउट व गाइड केवल एक संगठन नहीं, बल्कि अनुशासन, सेवा, नेतृत्व और राष्ट्रभक्ति का सशक्त माध्यम है। समाज व राष्ट्र के निर्माण में स्वयंसेवकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय ब्रह्मपुर, उच्च विद्यालय योगिया, उच्च विद्यालय कांट-भरखर, मध्य विद्यालय कुकुड़ा, उच्च विद्यालय मनोहरपुर व राजपुर प्रखंड सहित विभिन्न विद्यालयों के स्काउट-गाइड स्वयंसेवक उपस्थित रहे। वहीं हिंदुस्तान स्काउट गाइड के जिला संगठन आयुक्त, जिला स्काउट कमांडर, गाइड कैप्टन सहित अन्य उपस्थित थे।
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