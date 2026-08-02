Buxar News: लाखनडिहरा के बाबा नर्मदेश्वर नाथ शिव मंदिर में उमड़ती है भक्तों की भीड़:

Buxar News: लाखनडिहरा के बाबा नर्मदेश्वर नाथ शिव मंदिर में उमड़ती है भक्तों की भीड़:
Buxar News: डुमरांव के लाखनडिहरा गांव में बाबा नर्मदेश्वर नाथ का मंदिर शांति, ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है। इस मंदिर की स्थापना ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा की गई थी। यहां गर्भगृह में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति और सूर्य की प्रतिमा स्थापित हैं। मंदिर परिसर प्राकृतिक सौंदर्य से घिरा हुआ है।
Buxar News: – शांति, ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है यह मंदिर: – गर्भगृह में एक साथ पांच देवताओं की प्रतिमा है स्थापित: फोटो– डुमरांव, संवाद सूत्र। डुमरांव के लाखनडिहरा गांव आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का ऐसा केंद्र है, जहां श्रद्धा और भक्ति हर सांस में महसूस की जा सकती है। इस गांव की पहचान सिर्फ एक भू-स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि यह गांव मनोकामना पूर्ण बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव की दिव्यता से अनुप्राणित है। यहां आने वाले श्रद्धालु शांति, ऊर्जा और विश्वास से भरकर लौटते हैं। गांव के विजयकांत दुबे बताते हैं कि बाबा नर्मदेश्वर नाथ जी की स्थापना ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा गांववासियों की आस्था और सहयोग से करवाई गई थी। हालांकि इस स्थापना का कोई सटीक वर्ष ज्ञात नहीं, फिर भी यह स्थल वर्षों से गांव की धार्मिक चेतना का केंद्र बना हुआ है। मंदिर निर्माण का इतिहास भावनाओं से भरा हुआ है। वर्ष 1820 ई0 में ब्रह्मचारी जी महाराज ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की शुरुआत की थी।मंदिर का निर्माण सन् 1938 में स्व. जयगोविंद दुबे की धर्मपत्नी भिखइनिया देवी ने करवाया था। अपने पति की असामयिक मृत्यु से मिली पीड़ा को उन्होंने धर्म के मार्ग में बदलते हुए यह पुण्य कार्य किया। यह मंदिर उस विधवा नारी की श्रद्धा, संकल्प और त्याग की जीवंत अभिव्यक्ति है। इसके चार वर्षों बाद 1942 में भिखइनिया देवी ने ही मंदिर परिसर में भव्य सभा मंडप का निर्माण कराया, जो आज भी पूजा-पाठ, कीर्तन व धार्मिक आयोजनों का मुख्य स्थल है।
गर्भगृह में पांच देवताओं की प्रतिमा है स्थापित
मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव, विष्णु, गणेश, शक्ति और सूर्य की प्रतिमा स्थापित है। जहां भक्तों द्वारा सामूहिक उपासना की जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था देश के कुछ ही गिने-चुने मंदिरों में मिलती है, जो धार्मिक समरसता और दूरदर्शिता का प्रतीक है। सावन मास के प्रत्येक सोमवार को सामूहिक खीर हवन का आयोजन किया जाता है, जो ग्राम कल्याण और एकता का प्रतीक है। वहीं फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक, रात्रि जागरण और भजन-कीर्तन से पूरा वातावरण शिवमय हो जाता है। कार्तिक मास में वार्षिक पूजनोत्सव आयोजित होता है, जिसमें गांव के साथ-साथ आस-पास के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में भाग लेते हैं।
प्राकृतिक सुंदरता से घिरा है मंदिर
प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था के साथ-साथ आध्यात्मिक शांति का भी प्रमुख केंद्र बना हुआ है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही चारों ओर फैली हरियाली, शांत वातावरण और स्वच्छ जल से भरा तालाब श्रद्धालुओं का मन मोह लेता है। विशेषकर सुबह और शाम के समय यहां का मनोहारी दृश्य भक्तों को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। प्रतिदिन होने वाली संध्या आरती के दौरान घंटों और शंखनाद की गूंज पूरे परिसर को भक्तिमय बना देती है। श्रद्धालु आरती में शामिल होकर पूजा-अर्चना करते हैं और सुख-समृद्धि की कामना करते हैं। मंदिर के समीप भगवान राम-जानकी का मंदिर भी है। प्राकृतिक वातावरण, धार्मिक आस्था और आध्यात्मिक अनुभूति का यह संगम दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को बार-बार यहां आने के लिए प्रेरित करता है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)
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