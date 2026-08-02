Buxar News: लाखनडिहरा के बाबा नर्मदेश्वर नाथ शिव मंदिर में उमड़ती है भक्तों की भीड़:

Buxar News: – शांति, ऊर्जा और विश्वास का प्रतीक है यह मंदिर: – गर्भगृह में एक साथ पांच देवताओं की प्रतिमा है स्थापित: फोटो– डुमरांव, संवाद सूत्र। डुमरांव के लाखनडिहरा गांव आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति का ऐसा केंद्र है, जहां श्रद्धा और भक्ति हर सांस में महसूस की जा सकती है। इस गांव की पहचान सिर्फ एक भू-स्थान तक सीमित नहीं, बल्कि यह गांव मनोकामना पूर्ण बाबा नर्मदेश्वर नाथ महादेव की दिव्यता से अनुप्राणित है। यहां आने वाले श्रद्धालु शांति, ऊर्जा और विश्वास से भरकर लौटते हैं। गांव के विजयकांत दुबे बताते हैं कि बाबा नर्मदेश्वर नाथ जी की स्थापना ब्रह्मचारी जी महाराज द्वारा गांववासियों की आस्था और सहयोग से करवाई गई थी। हालांकि इस स्थापना का कोई सटीक वर्ष ज्ञात नहीं, फिर भी यह स्थल वर्षों से गांव की धार्मिक चेतना का केंद्र बना हुआ है। मंदिर निर्माण का इतिहास भावनाओं से भरा हुआ है। वर्ष 1820 ई0 में ब्रह्मचारी जी महाराज ने शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की शुरुआत की थी।मंदिर का निर्माण सन् 1938 में स्व. जयगोविंद दुबे की धर्मपत्नी भिखइनिया देवी ने करवाया था। अपने पति की असामयिक मृत्यु से मिली पीड़ा को उन्होंने धर्म के मार्ग में बदलते हुए यह पुण्य कार्य किया। यह मंदिर उस विधवा नारी की श्रद्धा, संकल्प और त्याग की जीवंत अभिव्यक्ति है। इसके चार वर्षों बाद 1942 में भिखइनिया देवी ने ही मंदिर परिसर में भव्य सभा मंडप का निर्माण कराया, जो आज भी पूजा-पाठ, कीर्तन व धार्मिक आयोजनों का मुख्य स्थल है।