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Buxar News: अनुशासन, समर्पण और नशामुक्त जीवन का संदेश देता है खेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: 16 वर्षों के अंतराल के बाद जिलास्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन कला भवन में हुआ। डीएम साहिला ने खिलाड़ियों को खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने और जिले का नाम गौरवान्वित करने का आह्वान किया। प्रतियोगिता में उत्साहपूर्ण भागीदारी देखने को मिली, जिसमें खिलाड़ियों ने अनुशासन और खेल भावना का अद्भुत समन्वय प्रस्तुत किया।

Buxar News: अनुशासन, समर्पण और नशामुक्त जीवन का संदेश देता है खेल

Buxar News: युवा की लीड ----------- बोलीं डीएम खिलाड़ियों से खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने व जिले का नाम राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का आह्वान किया जिले के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच है डीएम ने खिलाड़ियों से खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने को कहा

पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता की शुरुआत

16 वर्षों के अंतराल के बाद जिलास्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू फोटो संख्या 11 कैप्शन - रविवार को कला भवन में आयोजित पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन करती डीएम साहिला, डीडीसी निहारिका छवि व अन्य। बक्सर, हमारे संवाददाता। शहर के कला भवन में 16 वर्षों के अंतराल के बाद रविवार से जिलास्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता शुरू हुई। यह प्रतियोगिता जिला प्रशासन व पावरलिफ्टिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित हो रहा है। लंबे समय के बाद हो रहे इस प्रतियोगिता में खिलाड़ियों का उत्साह देखने लायक था।

डीएम साहिला का संदेश

इस दौरान डीएम साहिला ने कहा कि खेल केवल पदक जीतने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता व स्वस्थ समाज के निर्माण की आधारशिला है। इसके साथ अनुशासन, समर्पण और नशामुक्त जीवन का संदेश देता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का आह्वान करते हुए कहा कि जिला प्रशासन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को हर संभव अवसर व प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए सदैव प्रतिबद्ध है। खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि खेल युवाओं को सकारात्मक दिशा प्रदान करता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल को जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाने व जिले का नाम राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित करने का आह्वान किया।

प्रतियोगिता का महत्व

समारोह में उपस्थित जिला पावरलिफ्टिंग संघ के अविनाश कुमार ने कहा कि प्रशासन की देखरेख में इस प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। जिला खेल पदाधिकारी आलोक नारायण वत्स के कुशल नेतृत्व के कारण लंबे अंतराल के बाद पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता का भव्य आयोजन संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि इस प्रतियोगिता से जिले के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का सशक्त मंच मिलेगा। आने वाले समय में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होंगे।

खिलाड़ियों का उत्साह

इस अवसर पर डीडीसी निहारिका छवि, एसडीएम अविनाश कुमार, एसडीपीओ गौरव पांडेय, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी विनीत कुमार, ओएसडी रवि बहादुर, सुबोध कुमार राय सहित अन्य मौजूद थे। खिलाड़ियों का देखने को मिला उत्साह प्रतियोगिता में जिले के अलग-अलग प्रखंडों, शिक्षण संस्थानों व व्यायामशालाओं से आए खिलाड़ियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। पूरे आयोजन के दौरान खिलाड़ियों में जोश, अनुशासन व खेल भावना का अद्भुत समन्वय देखने को मिला। प्रतियोगिता में शामिल हुए खिलाड़ियों ने कहा कि यह आयोजन जिले में पावरलिफ्टिंग खेल के पुनर्जागरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा सकता है।

भविष्य की संभावनाएँ

खिलाड़ियों व खेल प्रेमियों ने विश्वास व्यक्त किया कि ऐसे आयोजन भविष्य में जिले की खेल प्रतिभाओं को नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। खिलाड़ियों ने कहा कि यहां भी प्रदर्शन करने की अदभूत क्षमता है। परंतु इसके लिए सही मंच नहीं मिल रहा था। यहां के भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाने की क्षमता रखते है।

प्रश्न और उत्तर

बिहार में पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता कब आयोजित की गई?
16 वर्षों के अंतराल के बाद रविवार को कला भवन में जिलास्तरीय पावरलिफ्टिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई।
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