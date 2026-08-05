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Buxar News: अधिकारियों ने लाभुकों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की ली जानकारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बक्सर में बुधवार को सहयोग शिविरों में जिला स्तरीय अधिकारियों ने भाग लिया। राजपुर, ब्रह्मपुर और डुमरांव प्रखंडों में हुए शिविरों में अधिकारियों ने जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा की और लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ जल्दी देने का निर्देश दिया। विभिन्न विभागों से आवेदनों का निष्पादन किया गया।

Buxar News: अधिकारियों ने लाभुकों से संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की ली जानकारी

Buxar News: बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले में बुधवार को अलग-अलग जगहों पर लगे सहयोग शिविर में जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल हुए। इस क्रम में राजपुर प्रखंड क्षेत्र के खरहना पंचायत के सहयोग शिविर में डीडीसी निहारिका छवि शामिल हुई। जबकि ब्रह्मपुर प्रखंड अंतर्गत रघुनाथपुर पंचायत सहयोग शिविर में एडीएम अरुण कुमार सिंह और डुमरांव प्रखंड के नुआंव पंचायत मे लगे सहयोग शिविर में पीजीआरओ शशिकांत पासवान सम्मिलित हुए।

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सहयोग शिविरों की समीक्षा

इस अवसर पर सभी ने शिविर में उपलब्ध विभिन्न विभागों की सेवाओं व योजनाओं की समीक्षा करते हुए आमलोगों को सरकार की तरफ से संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ दिलाने का निर्देश दिया। इस दौरान जिलास्तरीय पदाधिकारियों ने संबंधित शिविर के विभिन्न विभागों के लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया। साथ ही लाभुकों से सीधे संवाद कर योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी प्राप्त की।

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लाभार्थियों की समस्याओं का समाधान

शिविर में उपस्थित अधिकारियों को निर्देश कि आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित समाधान किया जाए। पात्र लाभुकों को बिना विलंब किए योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराए। बताया कि शिविरों के माध्यम से सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के साथ-साथ उन्हें योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। शिविर में विभिन्न विभागों से प्राप्त आवेदनों का निष्पादन किया गया। वहीं कई लाभुकों को योजनाओं का लाभ दिया गया। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड, मनरेगा, पीएम आवास योजना, स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, जीविका, पेयजल, बिजली, राजस्व व अन्य विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन कराया गया।

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविरों में कौन से अधिकारी शामिल हुए?
सहयोग शिविरों में डीडीसी निहारिका छवि, एडीएम अरुण कुमार सिंह और पीजीआरओ शशिकांत पासवान शामिल हुए।
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