Buxar News: नशामुक्त युवा कार्यक्रम के तहत कल होगी प्रतियोगिता

Buxar News: बक्सर में, जिला प्रशासन ने विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा कार्यक्रम की तैयारी शुरू की है। 13 अगस्त को होने वाली प्रतियोगिता में सभी स्कूली बच्चे भाग लेंगे। बैठक में अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समयबद्ध पूर्ण करने और युवाओं को भाग लेने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया है।

Buxar News: निर्णय आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया है अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करने को कहा फोटो संख्या 20 कैप्शन- मंगलवार को कार्यालय में नशामुक्ति युवा कार्यक्रम की तैयारी को लेकर बैठक करती डीडीसी निहारिका छवि। बक्सर, हमारे संवाददाता। विकसित भारत के लिए नशामुक्त युवा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

प्रतियोगिता की योजना इसी कड़ी में आगामी 13 अगस्त को प्रतियोगिता कराने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर प्रभारी डीएम निहारिका छवि ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि प्रतियोगिता का आयोजन कला भवन में होगा। जिसमें जिले के सभी स्कूली बच्चे विभिन्न आयु वर्ग के अनुसार भाग लें। बैठक में प्रतियोगिताओं के आयोजन, प्रतिभागियों की अधिकाधिक भागीदारी, कार्यक्रम की रूपरेखा, प्रचार-प्रसार, आवश्यक व्यवस्थाओं पर चर्चा की गई। साथ ही प्रतियोगिता को सफल एवं सुव्यवस्थित संचालन से संबंधित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा हुई। बैठक में संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने का निर्देश दिया गया।

युवाओं को प्रेरित करना युवाओं को प्रतियोगिताओं में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने के लिए प्रेरित करने का निर्देश दिया गया। इसके लिए व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक में कहा गया कि ऐसे आयोजन युवाओं की रचनात्मकता, प्रतिभा एवं नेतृत्व क्षमता को मंच प्रदान करना है। जिससे उनमें सामाजिक सहभागिता एवं राष्ट्र निर्माण की भावना को भी सुदृढ़ करते हैं। प्रतियोगिताओं को सफल बनाने हेतु सभी संबंधित विभागों एवं संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर आवश्यक सहयोग प्रदान करने की अपील की गई।