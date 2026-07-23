Buxar News: जमीन मापी में प्रभारी सीओ के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई
Buxar News: डुमरांव में जमीन की गलत मापी कराने के आरोप में तत्कालीन प्रभारी सीओ कुमार दिनेश के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। लोक शिकायत में दर्ज परिवाद के अनुसार, आरोपी ने न्यायालय में चल रहे मामले की जानकारी के बावजूद, विपक्षी पक्ष के पक्ष में मापी कराने का कार्य किया।
Buxar News: पेज पांच के लिए --------- अनुशंसा कोर्ट में चल रहा मामला, गलत ढ़ंग से मापी कराने का आरोप लोक शिकायत में दायर फरियाद में सुनवाई के बाद हुई कार्रवाई डुमरांव, हमारे प्रतिनिधि। गलत ढंग से जमीन की मापी कराने के मामले में तत्कालीन प्रभारी सीओ के खिलाफ लोक शिकायत ने कार्रवाई हुई है। अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी कुमारी मनीषा ने इस मामले में दोषी पाकर तत्कालीन प्रभारी सीओ कुमार दिनेश के खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की है। डुमरांव के ठाकुर कुम्हार की गली निकासी मनोज कुमार ने अनुमंडलीय लोक शिकायत में परिवाद दायर किया था। परिवादी का कहना है कि जमीन से संबंधित मामला न्यायालय में चल रहा है।
इसकी जानकारी देने के बाद भी प्रभारी सीओ ने विपक्षी के मेल में आकर जमीन की मापी करा दी। परिवादी ने आरोप लगाया है कि दूसरे पक्ष को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसा किया गया है। सुनवाई के दौरान लोक शिकायत पदाधिकारी ने माना कि मामला न्यायालय में लंबित है। ऐसे में मापी कराना उचित नहीं है। इस मामले में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा हुई है।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।