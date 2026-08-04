Buxar News: बाढ़ के खतरे से निपटने का स्कूली बच्चों ने लिया प्रशिक्षण

Buxar News: पेज-युवा की लीडमें धैर्य रखने और त्वरित बचाव के तरीके बताए गए फोटो संख्या :-05, कैप्सन:- डुमरांव प्रखंड के चुआड गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ से बचाव को लेकर मॉकड्रिल करते बच्चे डुमरांव, संवाद...

Buxar News: पेज-युवा की लीड डूबने की स्थिति में धैर्य रखने और त्वरित बचाव के तरीके बताए गए फोटो संख्या :-05, कैप्सन:- डुमरांव प्रखंड के चुआड गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में बाढ़ से बचाव को लेकर मॉकड्रिल करते बच्चे डुमरांव, संवाद सूत्र।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय चुआड़ में बाढ़ से होने वाले खतरे एवं डूबने से बचाव के उपायों को लेकर मॉकड्रिल आयोजित की गई। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को आपदा के समय सतर्क रहने, घबराने के बजाय सूझबूझ से काम लेने तथा सुरक्षित स्थान तक पहुंचने के व्यावहारिक तरीके सिखाए गए। मॉकड्रिल के माध्यम से बच्चों को बताया गया कि आपदा आने से पहले जागरूकता और तैयारी ही सबसे बड़ा बचाव है।

सुरक्षा उपाय कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की देखरेख में किया गया। इस दौरान बच्चों को समझाया गया कि बाढ़ के दौरान तेज बहाव वाले पानी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। जलभराव वाले क्षेत्रों, नदी, तालाब, नहर अथवा गहरे पानी के समीप जाने से बचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा हो तो बिना प्रशिक्षण के उसे बचाने के लिए सीधे पानी में नहीं उतरना चाहिए, बल्कि रस्सी, बांस, लकड़ी अथवा अन्य सुरक्षित साधनों का उपयोग कर सहायता पहुंचानी चाहिए और तत्काल स्थानीय प्रशासन अथवा आपदा प्रबंधन टीम को सूचना देनी चाहिए।

आपातकालीन स्थिति में सहयोग मॉकड्रिल के दौरान शिक्षकों ने बच्चों को सुरक्षित निकासी, ऊंचे स्थानों पर जाने, आपातकालीन स्थिति में एक-दूसरे का सहयोग करने तथा अफवाहों से बचने की भी जानकारी दी। विद्यार्थियों को यह भी बताया गया कि बाढ़ के समय बिजली के खंभों, टूटे हुए तारों और जलमग्न सड़कों से दूरी बनाए रखना बेहद आवश्यक है। किसी भी आपदा में संयम और सतर्कता से ही जान-माल की सुरक्षा संभव है। कार्यक्रम में बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ भाग लिया और मॉकड्रिल के दौरान बताए गए सभी निर्देशों का अभ्यास किया। शिक्षकों ने कहा कि विद्यालय स्तर पर इस प्रकार के अभ्यास से बच्चों में आपदा प्रबंधन की समझ विकसित होती है। वे स्वयं सुरक्षित रहने के साथ अपने परिवार और आसपास के लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं।

अभ्यास का महत्व प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुधांशु कुमार ने बताया कि बच्चों को समय-समय पर इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाना आवश्यक है। इससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और किसी भी आपात स्थिति का सामना करने की क्षमता विकसित होती है। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)