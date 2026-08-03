Buxar News: डिजिटल एचपीसी के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन को लेकर कार्यशाला

Buxar News: डुमरांव में सोमवार को पीएम श्री विद्यालयों के लिए डिजिटल एचपीसी के क्रियान्वयन हेतु कार्यशाला आयोजित की गई। इसमें प्रधानाध्यापकों और नोडल शिक्षकों को जानकारी दी गई कि कैसे विद्यार्थियों का डिजिटल एचपीसी शत-प्रतिशत भरा जाए। प्रशिक्षण में तकनीकी समस्याओं के समाधान तथा डेटा सत्यापन जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की गई।

Buxar News: युवा के लिए ------ जानकारी विद्यार्थियों को डिजिटल एचपीसी का फिल-अप सुनिश्चित करना उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण एवं प्रद्यौगिकी सक्षम शिक्षा व्यवस्था में सक्रीय भूमिका निभाएं फोटो संख्या- 18, कैप्सन- सोमवार को डुमरांव डायट में आयोजित कार्यशाला में भाग लेते स्कूलों के हेडमास्टर। डुमरांव, निज संवाददाता।

कार्यशाला का आयोजन पीएम श्री विद्यालयों में डिजिटल एचपीसी के शत-प्रतिशत क्रियान्वयन के लिए डायट डुमरांव में सोमवार को एकदिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राज्य शिक्षा शोंध एवं प्रशिक्षण परिषद ‘एससीईआरटी’ बिहार पटना के निर्देशानुसार इस कार्यशाला में सभी पीएमश्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व नामित नोडेल शिक्षकों ने भाग लिया। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को डिजिटल एचपीसी का शत-प्रतिशत कैसे भरना है और पोर्टल पर इसके प्रभावी उपयोग के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।

प्रशिक्षण का विवरण कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल एचपीसी पोर्टल पर विद्यार्थियों का पंजीकरण, आवश्यक विवरणों की प्रविष्टी, डेटा सत्यापन, सामान्य तकनीकी समस्याओं के समाधान और ऑनलाइन प्रक्रिया से संबंधित अलग-अलग पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही प्रतिभागियों के द्वारा पुछे गए प्रश्नों और व्यवहारिक समस्याओं का समाधान भी विशेषज्ञों द्वारा किया गया।

विशेषज्ञों के विचार इस मौके पर मौजूद जिला कार्यक्रम पदाधिकारी ‘समग्र शिक्षा’ ने कहा कि डिजिटल एचपीसी केवल एक प्रक्रिया नहीं, बल्कि प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षणिक प्रगति के व्यवस्थित अभिलेखीकरण व सतत अनुश्रवण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन्होंने पीएमश्री विद्यालयों के निर्धारित तय सीमा के भीतर विद्यार्थियों का डिजिटल एचपीसी शत-प्रतिशत पूर्ण करने और गुणवत्तापूर्ण एवं प्रद्यौगिकीय सक्षम शिक्षा व्यवस्था को सक्रीय भूमिका निभाने का आह्वान किया। वहीं डायट के प्रभारी प्राचाय मनीष कुमार अपने संबोधन में इसे अत्यंत ही आवश्यक कार्य बताया।

कार्यशाला का संचालन इस अवसर पर कार्यशाला तकनीकी संचालन डा. नवनीत कुमार सिंह ने किया। साथ ही उन्होंने प्रतिभागियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित भी किया। संभाग प्रभारी सुरेन्द्र कुमार, सुनील पांडेय, जिला शिक्षा विभाग के पदाधिकारी, डायट के संकाय सदस्य तथा पीएमश्री विद्यालयों के प्रधानाध्यापक और नोडल शिक्षकों की सक्रीय सहभागिता ने कार्यक्रम को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।