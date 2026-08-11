Buxar News: सावन की शिवरात्रि पर कतार में लगकर श्रद्धालुओं ने किया भोलेनाथ का जलाभिषेक
Buxar News: शिवरात्रि पर भक्तों की भीड़ सुबह से ही प्रमुख शिवालयों में उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस वर्ष सुरक्षा, आस्था और प्रबंधन का एक अनोखा संगम देखने को मिला। भक्तों ने लंबी कतारों में जलाभिषेक किया। पुलिस और प्रशासन ने कड़े इंतजाम किए थे जिससे जाम की स्थिति नहीं बनी।
Buxar News: प्रत्येक शिवालयों में भक्त सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे शिवरात्रि पर सुरक्षा, आस्था व प्रबंधन का दिखा एक अनोखा संगम बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की शिवरात्रि के अवसर पर मंगलवार सुबह से ही शहर के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। रामेश्वरनाथ मंदिर, नाथबाबा मंदिर, गौरीशंकर मंदिर और सिद्धनाथ मंदिर सहित प्रत्येक शिवालयों में भक्त सुबह से ही दर्शन-पूजन के लिए पहुंचे।
भक्तों की भीड़ और उत्साह
श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर विधि-विधान से पूजा-अर्चना की। इस दौरान मंदिर परिसर ‘हर-हर महादेव, ‘बम-बम भोले’ और ‘ओम नमः शिवाय’ के जयकारों से गूंज उठे। शहर के शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रही। साथ ही भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए भगवान का जलाभिषेक और विधि-विधान से पूजा-अर्चना करते नजर आए। खास बात है कि इस वर्ष शिवरात्रि पर सुरक्षा, आस्था और प्रबंधन का एक अनोखा संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं ने लंबी-लंबी कतारों में लगकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और अपनी मनोकामनाएं मांगी।
सुरक्षा के इंतजाम
तड़के चार बजे से ही मंदिरों के कपाट खुलते ही भक्तों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। इसमें विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों और युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। शहर के प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को अति प्रिय बेलपत्र, धतूरा, भांग, फल, फूल और पंचामृत अर्पित कर विशेष पूजा-अर्चना की। वहीं प्रमुख शिवालयों और रामरेखा घाट पर भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुलिस और प्रशासन ने बेहद कड़े इंतजाम किए थे। सभी मुख्य मंदिरों के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया था। महिला पुलिसकर्मियों की भी विशेष ड्यूटियां लगाई गई थीं ताकि महिला श्रद्धालुओं को दर्शन करने में कोई असुविधा न हो। संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंदिरों के एंट्री और एग्जिट गेट समेत पूरे परिसर को सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में रखा गया था। ट्रैफिक पुलिस ने भी मंदिरों के रूट पर विशेष डायवर्जन किया था। जिससे शहर में कहीं भी जाम की स्थिति पैदा नहीं हुई।
आपके प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।