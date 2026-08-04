Buxar News: आस्था व इतिहास का संगम है डुमरांव का लंगटू महादेव मंदिर

Buxar News: पेज-04 का बॉटम प्रत्येक सोमवार को उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ भक्त मनोयोग से हाजरी लगाते है तो उनकी मुरादें होती है पूरी फोटो संख्या :-04, कैप्सन :- डुमरांव के स्टेशन रोड़ स्थित लंगटू महादेव मंदिर...

Buxar News: पेज-04 का बॉटम सावन, शिवरात्रि व प्रत्येक सोमवार को उमड़ती है श्रद्धालुओं की भीड़ भक्त मनोयोग से हाजरी लगाते है तो उनकी मुरादें होती है पूरी फोटो संख्या :-04, कैप्सन :- डुमरांव के स्टेशन रोड़ स्थित लंगटू महादेव मंदिर का मुख्यद्वार डुमरांव, संवाद सूत्र। नगर के स्टेशन रोड स्थित प्राचीन बाबा लंगटू महादेव मंदिर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था और विश्वास का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। वर्षों से इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा-अर्चना करने के लिए न सिर्फ डुमरांव नगर, बल्कि आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि यहां सच्चे मन से जलाभिषेक और पूजा करने वाले भक्तों की मनोकामनाएं भगवान भोलेनाथ अवश्य पूर्ण करते हैं। यही कारण है कि प्रतिदिन मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। श्रद्धालुओं के अनुसार बाबा लंगटू महादेव के दरबार में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता। जीवन की सुख-समृद्धि, संतान, स्वास्थ्य, रोजगार एवं पारिवारिक खुशहाली की कामना लेकर आने वाले श्रद्धालु पूरी श्रद्धा के साथ बाबा के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। उनकी आस्था है कि भगवान शिव की कृपा से कठिन से कठिन संकट भी दूर हो जाते हैं। सावन माह में मंदिर की रौनक देखते ही बनती है। विशेषकर सावन की प्रत्येक सोमवारी और महाशिवरात्रि के अवसर पर सुबह से देर रात तक जलाभिषेक करने वालों का तांता लगा रहता है। कई श्रद्धालु गंगाजल लेकर बाबा का अभिषेक करते हैं, जबकि महिलाएं और युवतियां परिवार की सुख-समृद्धि तथा अखंड सौभाग्य की कामना के साथ विधि-विधान से पूजा करती हैं। मंदिर परिसर हर-हर महादेव और बोल बम के जयघोष से गूंज उठता है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा लंगटू महादेव मंदिर का इतिहास काफी पुराना है और वर्षों से यह नगर की धार्मिक पहचान का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। समय के साथ मंदिर का स्वरूप भले बदला हो, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था आज भी पहले की तरह अटूट बनी हुई है।

श्रद्धालुओं की आस्था दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु पूजा-अर्चना के बाद मंदिर परिसर में कुछ समय ध्यान लगाकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव भी करते हैं। मंदिर के पुजारी विजय मिश्रा ने बताया कि जो भी भक्त सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ बाबा की आराधना करता है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक नियमित पूजा, आरती और अभिषेक होता है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालु भी बाबा के दरबार में आशीर्वाद प्राप्त कर आत्मिक शांति का अनुभव करते हैं।

मंदिर का इतिहास चार सौ वर्ष पुराना है मंदिर का इतिहास बाबा लंगटू महादेव मंदिर का इतिहास करीब चार सौ वर्ष पुराना बताया जाता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार उस समय इस पूरे क्षेत्र में चेरो-खरवार वंशजों का शासन था और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। इसी दौरान जंगल के बीच स्वयंभू शिवलिंग का प्राकट्य हुआ। उस समय डुमरांव नगर की स्थापना भी नहीं हुई थी। लंबे समय तक यह शिवलिंग खुले आसमान के नीचे रहा। बाद में आसपास के लोगों ने यहां होने वाली चमत्कारिक घटनाओं और शिवलिंग की महिमा को अनुभव किया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने इस स्थान पर नियमित पूजा-अर्चना शुरू कर दी। समय बीतने के साथ इस पवित्र स्थल की ख्याति दूर-दूर तक फैलने लगी। श्रद्धालुओं की बढ़ती आस्था को देखते हुए डुमरांव राज परिवार ने यहां मंदिर का निर्माण कराया और नियमित पूजा-अर्चना की व्यवस्था सुनिश्चित की। मंदिर से लगभग 150 मीटर दक्षिण दिशा में राज परिवार ने रानी तालाब का भी निर्माण कराया, जो आज भी ऐतिहासिक धरोहर के रूप में मौजूद है। मान्यता है कि राजपरिवार के सदस्य पहले रानी तालाब में स्नान करते थे, इसके बाद बाबा लंगटू महादेव का जलाभिषेक एवं विधि-विधान से पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करते थे।

मंदिर समिति की व्यवस्था आस्था के केंद्र को संवारने में जुटा मंदिर समिति श्रीलंगटू महादेव मंदिर समिति के अध्यक्ष सह समाजसेवी धीरज कुमार ने बताया कि मंदिर समिति मंदिर के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार सक्रिय हैं। मंदिर परिसर की साफ-सफाई, नियमित पूजा-अर्चना की व्यवस्था और धार्मिक आयोजनों को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सावन माह, महाशिवरात्रि और अन्य प्रमुख पर्वों के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए समिति की ओर से आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। उन्होंने बताया कि बाबा का मंदिर केवल आस्था का केंद्र ही नहीं, बल्कि डुमरांव की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान भी है। समिति का उद्देश्य मंदिर की प्राचीन गरिमा को बनाए रखते हुए श्रद्धालुओं को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना है। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण, स्वच्छता और धार्मिक गतिविधियों के विस्तार को लेकर लगातार कार्य किए जा रहे हैं। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)