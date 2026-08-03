Buxar News: सावन के पहली सोमवारी को शिव मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़
Buxar News: कडसर के प्राचीन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने सावन की पहली सोमवारी को जलाभिषेक किया। भक्तों की भीड़ ने महादेव शिव का जलाभिषेक करने के लिए मंदिरों में उमड़ पड़ी। धार्मिक मान्यता के अनुसार कडसर गांव का शिव मंदिर मनोकामनाएं पूरी करता है। ग्रामीणों ने भक्तों के लिए सभी तरह के इंतजाम किए।
Buxar News: कडसर के कडसरेश्वर तथा अतिमी के प्राचीन शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक गांव - गांव में उत्साह , शिवमंदिरों को सजाया गया नावानगर, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी को जलाभिषेक के लिए शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी हुई थी। सुबह से ही लोग महादेव शिव को जलाभिषेक करने के लिए अपने नजदीकी शिवालयों में पहुंचने लगे थे। बम- बम भोले के नारे से पूरा इलाका गूंज रहा था। गांव से लेकर कस्बे तक भक्तिमय माहौल बना हुआ था।
श्रद्धालुओं की भारी भीड़
वहीं कड़सर व अतीमी गांव स्थित प्राचीन शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए भी श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ पहुंची हुई थी। पौराणिक व धार्मिक दृष्टिकोण से मशहूर इन दोनों शिव मंदिरों में काफी दूर - दूर के गांवों से लोग यहां जलाभिषेक व पूजा - अर्चना करने पहुंचे हुए थे। जो मंदिर परिसर में स्थित तलब के पवित्र जल में स्नान करने के बाद शिव को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। ऐसी मान्यता है, कि कडसर गांव की मनोकामना शिव मंदिर में सच्चे मन से जलाभिषेक कर पूजा - अर्चना करने वाले भक्तों की मुरादें पूरी होती है। यहां जुटने वाली भरी भीड़ को देखते हुए ग्रामीणों द्वारा सभी तरह के इंतजाम किए गए थे।
भक्तिमय माहौल
प्रखंड के लगभग सभी गांवों में युवाओं द्वारा शिव मंदिरों को सजाया गया था। जहां लोग रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित हो जलाभिषेक के लिए पहुंचे हुए थे। ( नावानगर से अरुण सिंह )
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