Buxar News: रघुनाथपुर सीएचसी में महिला चिकित्सक की करें तैनाती
Buxar News: ब्रह्मपुर के रघुनाथपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार की मांग तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश ओझा ने सीएचसी में महिला चिकित्सक की नियुक्ति, अल्ट्रासाउंड सुविधा, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की स्थापना और चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग पत्र सिविल सर्जन को सौंपा।
Buxar News: ब्रह्मपुर। प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) रघुनाथपुर में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की मांग तेज हो गई है। सामाजिक कार्यकर्ता शैलेश ओझा ने गुरुवार को सिविल सर्जन शिव कुमार प्रसाद से मिलकर मांग-पत्र सौंपा। इसमें सीएचसी में स्थायी महिला चिकित्सक की पदस्थापना, अल्ट्रासाउंड सुविधा शुरू करने, इमरजेंसी ट्रॉमा सेंटर की स्थापना तथा जीवनरक्षक चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने की मांग की गई। मांग-पत्र में कहा गया है कि रघुनाथपुर सीएचसी ब्रह्मपुर प्रखंड की 17 पंचायत, एक नगर पंचायत और 100 से अधिक गांवों के लोगों के लिए प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। यहां प्रतिदिन 250 से अधिक मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं, जिनमें गर्भवती एवं प्रसूता महिलाओं की संख्या भी काफी रहती है।
महिला चिकित्सक का प्रतिनियोजन अक्सर दूसरे अस्पतालों में होने से स्थानीय महिलाओं को परेशानी उठानी पड़ती है।
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