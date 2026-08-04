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Buxar News: आशाकर्मियों को आठ माह से नहीं मिला मानदेय

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-04 के लिए पेज-04 के लिए सिमरी। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशाकर्मियों का मानदेय समय से भुगतान नहीं होने से कर्मियों के सामने भुखमरी कि स्थित उत्पन्न हो चुकी है। आशाकर्मी अपने...

Buxar News: आशाकर्मियों को आठ माह से नहीं मिला मानदेय

Buxar News: पेज-04 के लिए सिमरी। स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत आशाकर्मियों का मानदेय समय से भुगतान नहीं होने से कर्मियों के सामने भुखमरी कि स्थित उत्पन्न हो चुकी है। आशाकर्मी अपने मानदेय कि भुगतान के लिए बार बार स्वास्थ्य कार्यालय कि चक्कर लगा रही है। मामले में आशा कर्मी तारा देवी,कनक देवी अनिता देवी, किरन देवी,प्रेमकुमारी देवी,आशा देवी, वीणादेवी रंजू देवी सहित अन्य आशा कर्मी ने बताया कि पिछले आठ माह से मानदेय का भुगतान नहीं किया गया। जिससे उनकी माली हालात नाजुक हो गई है। उसके बावजूद भी सभी कर्मी लगातार अपनी सेवा दे रही है। इधर पीएचसी प्रभारी प्रेमचंद्र प्रसाद का कहना हैं कि एकाउंटेंट का तबादला होने के कारण आशाकर्मियों में मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है।

हालांकि कर्मियों कि मानदेय का भुगतान तत्काल किया जाएगा।

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