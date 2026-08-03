Buxar News: दिनदहाड़े किराना दुकान में चोरी, वारदात सीसीटीवी में कैद
Buxar News: आशा पड़री गांव के किराना दुकान में दिनदहाड़े चोरी की घटना हुई। अज्ञात चोर ने 47,700 रुपये चुरा लिए। दुकान के सीसीटीवी में चोरी की गतिविधि कैद हुई। दुकानदार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और चोर की गिरफ्तारी की मांग की है। पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही है।
Buxar News: पेज तीन के लिए ------ जांच आशा पड़री गांव के किराना दुकान में घटी चोरी की घटना पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात चोरों पर दर्ज कराया प्राथमिकी सिमरी, एक प्रतिनिधि। थाना क्षेत्र के आशा पड़री गांव में दिनदहाड़े एक किराना दुकान से अज्ञात चोर 47,700 रुपये लेकर फरार हो गया। पूरी वारदात की गतिविधि दुकान में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई।
दुकानदार की शिकायत
पीड़ित दुकानदार ने स्थानीय थाना में लिखित आवेदन देकर आरोपी चोर की गिरफ्तारी और चोरी गई राशि बरामद करने की मांग की है। किराना दुकानदार सोनू कुमार तिवारी की आशा पड़री गांव में ही किराने की दुकान है। दुकानदार ने पुलिस को दिए अपने आवेदन में बताया कि पिछले माह 06 जुलाई की सुबह करीब 9:30 बजे वह दुकान के काउंटर में 47,700 रुपये रखकर कुछ जरूरी सामान लेने बगल के दुकान पर चला गया था।
चोरी की घटना का खुलासा
इसी दौरान एक अज्ञात व्यक्ति दुकान में घुसा और काउंटर में रखी पूरी नकदी लेकर फरार हो गया। कुछ देर बाद लौटने पर काउंटर से रुपये गायब मिले। इसके बाद सीसीटीवी फुटेज देखने पर एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा नकदी चोरी कर ले जाने की घटना सामने आई।
पुलिस की कार्रवाई
पीड़ित ने पुलिस से सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर शीघ्र गिरफ्तारी तथा चोरी गई राशि बरामद करने की मांग की है। पुलिस ने बताया कि केस दर्जकर मामले की जांच की जा रही है। जांचोपरांत न्यायोचित कार्रवाई की जाएगी।
सामान्य प्रश्न
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