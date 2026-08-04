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Buxar News: रेलवे गुमटी खोलने को लेकर छठवें दिन भी धरना जारी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-04 के लिएसमर्थन फोटो संख्या :-09 कैप्सन :- मंगलवार को इटाढ़ी गुमटी पर धरना देते दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के सदस्य बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी गुमटी खोलने को लेकर छठवें दिन भी...

Buxar News: रेलवे गुमटी खोलने को लेकर छठवें दिन भी धरना जारी

Buxar News: पेज-04 के लिए भगत सिंह विचार मंच ने धरना का दिया समर्थन फोटो संख्या :-09 कैप्सन :- मंगलवार को इटाढ़ी गुमटी पर धरना देते दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के सदस्य बक्सर, हमारे संवाददाता। इटाढ़ी गुमटी खोलने को लेकर छठवें दिन भी दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी है।

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धरने का नेतृत्व

अध्यक्षता जिला संयोजक सरोज राजभर व राम इकबाल ठाकुर ने की। इस दौरान भगत सिंह विचार मंच जिला संयोजक जितेंद्र कुमार ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ आंदोलन में समर्थन देने का एलान किया। धरना को संबोधित करते हुए सरोज राजभर ने कहा कि रेलवे प्रशासन हर दिन आम जनता की समस्याओं से अवगत हो रहा है। बावजूद इसका निदान करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। इससे रेलवे प्रशासन की मंशा स्पष्ट हो रही है।

जनता की समस्याएं

रेलवे गुमटी को बंद किए जाने से इस श्रावण महीने में जलाभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों से जूझना पड़ता है। छात्रों की पढ़ाई बाधित एक तरफ बढ़ गई है। तो दूसरी तरफ किसानों व्यापारियों महिलाओं बुजुर्ग यानी सभी वर्ग को काफी फजीहत हो रही है। उन्होंने कहा कि वह अंतिम दम तक जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे इटाढ़ी रेलवे गुमटी खुलवाने तक उनका संघर्ष मोर्चा लड़ाई लड़ते रहेगी। इसके लिए चाहे उन्हें कोई भी कदम उठाना पड़े। रेलवे पदाधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी भी समय है इटाढ़ी रेलवे गुमटी को जनता के हित में खोल दिए जाएं अन्यथा संघर्ष मोर्चा अपने आंदोलन को काफी तेज करने का काम करेंगे। जिसकी जवाबदेही प्रशासन को लेनी पड़ेगी। उक्त धरना को मुख्य रूप से डॉ. अजीत कुशवाहा, सिपाही राजभर, कृष्णावती देवी,दीनानाथ ठाकुर, विनोद कुशवाहा, जगनारायण सिंह, बीरबल पासवान, राजकुमार राय, सूर्य कांति देवी, रीमा देवी, जितेंद्र कुमार, बीरबल रजक, संजय दुबे, प्रेमभूषण चंद्र उपाध्याय, रमन राजभर, सुनीता कुशवाहा, मुन्ना ओझा, मनजी राजभर, लाल बाबू माली, धनजी पांडे उर्फ त्यागी बाबा, लाल बिहारी पाल, मदन पाल सहित अन्य मौजूद थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

धरना कितने दिनों से जारी है?
इटाढ़ी गुमटी खोलने को लेकर छठवें दिन भी दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना जारी है।
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