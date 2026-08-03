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Buxar News: चक्की और चंदा पंचायत के बदल जायेंगे चुनावी गणित

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: बिहार में पंचायत परिसीमन लागू होने पर चक्की प्रखंड की चुनावी तस्वीर बदल सकती है। चक्की और चंदा पंचायत का विभाजन संभावित है, जिससे कई नेताओं का वोट बैंक अन्य वार्ड में चला जा सकता है। नए पंचायतों का गठन और आरक्षण रोस्टर नए सिरे से बनेगा।

Buxar News: चक्की और चंदा पंचायत के बदल जायेंगे चुनावी गणित

Buxar News: पेज पांच के लिए ------- उलटफेर कई नेताओं का मजबूत वोट बैंक दूसरे पंचायत या वार्ड में चला जाएगा पंचायतों का गठन और वार्डो का पुनर्निर्धारण रोस्टर नए सिरे से बनेगा चक्की, एक संवाददाता। बिहार में पंचायत परिसीमन लागू होने पर चक्की प्रखंड की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। सबसे बड़ा असर चक्की और चंदा पंचायत पर पड़ने के आसार हैं।

पंचायतों का विभाजन

आबादी तय मानक से काफी अधिक होने के कारण इन पंचायतों का विभाजन हो सकता है। ऐसा होने पर वर्षो से चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित मुखिया, बीडीसी, सरपंच, जिला परिषद और वार्ड सदस्य प्रत्याशियों का पूरा चुनावी गणित बिगड़ सकता है। कई नेताओं का मजबूत वोट बैंक दूसरे पंचायत या वार्ड में चला जाएगा, जबकि कई सीटों का आरक्षण भी बदल सकता है। जनसंख्या के अनुसार चक्की पंचायत में केवल चक्की गांव 18,167 आबादी है, जो अकेले ही निर्धारित सीमा से काफी अधिक है। वहीं चंदा पंचायत की कुल आबादी 10,416 है, जिसमें चंदा 2,946, परसिया 2,692, भरियार 2,660, हेमदापुर 1,067 और लीलाधरपुर 1,051 शामिल हैं। इन दोनों पंचायतों के पुनर्गठन की संभावना सबसे अधिक मानी जा रही है।

अन्य पंचायतें

दूसरी ओर अरक पंचायत में कुल 7,837 आबादी है। जिसमें अरक 6,147, हेनवां 982 और बेदौली 708 शामिल हैं, जबकि जवहीं पंचायत की आबादी 5,836 में केवल जवहीं दियर ही 5,836 है। इन दोनों पंचायतों में सीमित बदलाव की संभावना जताई जा रही है। परिसीमन लागू होने पर नये पंचायतों का गठन, वार्डो का पुनर्निर्धारण और आरक्षण रोस्टर नए सिरे से बनेगा। इससे चुनावी रणनीति, पंचायत मुख्यालय और गांवों के समायोजन को लेकर स्थानीय स्तर पर नई राजनीतिक हलचल तेज होने की उम्मीद है। हालांकि अंतिम तस्वीर राज्य सरकार की आधिकारिक परिसीमन अधिसूचना जारी होने के बाद ही साफ होगी。

सामान्य प्रश्न

बिहार में पंचायत परिसीमन का क्या प्रभाव होगा?
पंचायत परिसीमन लागू होने पर चक्की प्रखंड की चुनावी तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है।
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