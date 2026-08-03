Buxar News: रात्रि गश्ती बढ़ाने के साथ शराब कारोबारियों पर भी करें कार्रवाई
Buxar News: अनुमंडल कार्यालय में डीएसपी गौरव पांडेय की अध्यक्षता में सोमवार को क्राइम मीटिंग हुई। इसमें थानाध्यक्षों को अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था की समीक्षा और फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए। शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और अवैध शराब गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखने पर जोर दिया गया।
Buxar News: पेज तीन के लिए -------- दिशा-निर्देश अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को आयोजित हुई क्राइम मीटिंग शराब माफिया व फरार अभियुक्तों पर कार्रवाई करने का निर्देश बक्सर, निज प्रतिनिधि। अनुमंडल कार्यालय में सोमवार को सदर डीएसपी गौरव पांडेय की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय क्राइम मीटिंग हुई, जिसमें सभी थानाध्यक्ष शामिल हुए।
अपराध नियंत्रण और कानून-व्यवस्था
इस दौरान अपराध नियंत्रण व कानून-व्यवस्था की समीक्षा के साथ लंबित कांडों के निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को रात्रि गश्ती पूरी सतर्कता के साथ संचालित करने और संवेदनशील स्थानों पर नियमित पुलिस उपस्थित सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने वाहन जांच अभियान को और प्रभावी बनाने पर जोर देते हुए कहा कि चोरी, लूट एवं अन्य संपत्ति संबंधित अपराधों की रोकथाम पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसे मामलों के उद्भेदन में तेजी लाकर अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
लंबित कांडों की समीक्षा
बैठक में लंबित एवं चर्चित कांडों की समीक्षा करते हुए डीएसपी ने अनुसंधान की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समयबद्ध तरीके से आरोपपत्र दाखिल करने और मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चलाने और लंबित वारंटों का शत-प्रतिशत निष्पादन करने पर जोर दिया।
शराबबंदी कानून का क्रियान्वयन
बैठक में पूर्ण शराबबंदी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की भी समीक्षा हुई। डीएसपी ने अवैध शराब के निर्माण, भंडारण, तस्करी व बिक्री में संलिप्त लोगों पर कड़ी निगरानी रखने तथा शराब माफियाओं के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया। उन्होंने शराब तस्करी में प्रयुक्त वाहनों और नेटवर्क की भी गहन जांच करने को कहा।
जनता की शिकायतों का समाधान
डीएसपी ने सभी थानाध्यक्षों से आमजन की शिकायतों का त्वरित एवं संवेदनशील तरीके से निस्तारण करने, कानून-व्यवस्था बनाए रखने व अपराध नियंत्रण के लिए पूरी जवाबदेही के साथ कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध और अपराधियों के प्रति किसी भी स्तर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
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