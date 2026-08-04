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Buxar News: हड़ताली मजदूरों ने शहर में निकाला जुलूस, की नारेबाजी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-05 की लीडका निजीकरण के खिलाफ छठें दिन भी आंदोलन जारी मजदूरों व कर्मियों ने सरकार को पूंजिपतियों के हाथों का कठपुतली बताया अपनी मांगों को रखते हुए सरकार विरोधी नारे लगाकर अपनी मंशा जाहिर की फोटो...

Buxar News: हड़ताली मजदूरों ने शहर में निकाला जुलूस, की नारेबाजी

Buxar News: पेज-05 की लीड नप के सफाई मजदूरों का निजीकरण के खिलाफ छठें दिन भी आंदोलन जारी मजदूरों व कर्मियों ने सरकार को पूंजिपतियों के हाथों का कठपुतली बताया अपनी मांगों को रखते हुए सरकार विरोधी नारे लगाकर अपनी मंशा जाहिर की फोटो संख्या :-11, कैप्सन :-मंगलवार को अपनी मांगों के समर्थन में आवाज बुलंद करते सफाई मजदूर डुमरांव, निज संवाददाता।

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आंदोलन का कारण

नगर परिषद के सफाई मजदूरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल छठें दिन भी जारी रही। सभी मजदूर सुबह छह बजे से ही नगर भवन परिसर में जमा हो गए थे। मजदूरों ने मांगों के पूरा होने तक आंदोलन पर डटे रहने निर्णय लिया। नगर भवन से सफाई कर्मियों ने जुलूस निकाला जो शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर भवन पहुंचकर सभा में तब्दील हो गया। जुलूस के दौरान सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों के समर्थन में रोष पूर्ण नारे बाजी की। मजदूरों ने कहा कि सरकार उनका हक और अधिकार छीनना चाहती है। लेकिन, अपनी एकता के बदौलत ऐसा होने नहीं देंगे।

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नेताओं की बातें

सभा में बिहार राज्य स्थानीय नगर निकाय कर्मचारी महासंघ के नगर इकाई सचिव शिवशंकर तिवारी, सीपीआई के वरिष्ठ नेता सह जिला परिषद सदस्य केदार यादव, भाकपा माले नेता सर्वेश कुमार पांडेय, बिहार लोकल बॉडीज इंपलाइज फेडरेशन के नेता ओम प्रकाश यादव, भाकपा माले नगर कमिटी सचिव कृष्णा राम, सीपीआई नेता शमीम मंसूरी, सफाई कर्मी नेता संजय कुमार शर्मा व सरोज राम ने संबोधित किया। सभाओं को संबंधित करते हुए नेताओं ने भाजपा सरकार पर तीखा प्रहार किया। कहा कि इनकी नीतियां मजदूर विरोधी हैं। वे मजदूरों के हितों का उल्लंघन करते हुए पूंजीपतियों के पक्ष में खड़े होते है। आज बिहार के सफाई कर्मियों के सेवाओं को निजीकरण करते हुए उनके अधिकार को छीना जा रहा है। मजदूरों को सफाई एजेंसियों से सरकार की ओर से निर्धारित सुविधाएं भी प्राप्त नहीं हो रही है। विभाग भी मजदूरों की समस्याओं को नजर अंदाज कर रहा है। उन्हें बंधुआ मजदूर बनाने की कोशिश की जा रही है।

हड़ताल में शामिल मजदूर

हड़ताल में शामिल भाकपा नेता शैलेन्द्र पासवान, आरवाईए नेता बाबूलाल राम, राधेश्याम शर्मा, जाबिर कुरैशी, महिला नेत्री पूजा यादव, नासिर हसन, कृष्णा कुमार, सफाई कर्मी मुन्नी दवी, रमिया देवी,महेंद्र राम, राजदेव प्रसाद, रिंकु राम, विनोद राम, अशोक प्रसाद सहित काफी संख्या में सफाई कर्मी शामिल थे।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

किस कारण से सफाई मजदूरों का आंदोलन हो रहा है?
सफाई मजदूरों का आंदोलन निजीकरण के खिलाफ हो रहा है।
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