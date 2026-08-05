Buxar News: सहयोग शिविर में उमड़े ग्रामीण, 100 आवेदन पड़े
Buxar News: सोवां गांव में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में पंचायत के विभिन्न वार्डों से शामिल हुए दर्जनों फरियादियों ने स्वास्थ्य, भूमि, और अन्य विभागों से जुड़े कुल 100 आवेदन प्रस्तुत किए। अधिकारियों ने समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करने का आश्वासन दिया।
Buxar News: पेज तीन की लीड के साथ ------ उत्साह सोवां गांव में बुधवार को सहयोग शिविर का किया गया आयोजन शिविर में पंचायत के विभिन्न वार्डों से जुटे हुए थे दर्जनों फरियादी कृष्णाब्रह्म, निज प्रतिनिधि। डुमरांव प्रखंड के सोवां गांव स्थित पंचायत सरकार भवन में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 100 आवेदन प्राप्त हुए।
सहयोग शिविर के विवरण
इनमें सबसे अधिक 60 आवेदन स्वास्थ्य विभाग से जुड़े थे। इसके अलावा भूमि एवं राजस्व विभाग के 05 मामलों के साथ पंचायती राज, ग्रामीण विकास और अन्य विभागों से संबंधित शिकायतें भी दर्ज कराई गई। शिविर में अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रखीं।
समस्याओं का समाधान
शिविर में कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को समयबद्ध कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि सहयोग शिविर का उद्देश्य पंचायत स्तर पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करना है, ताकि उन्हें छोटी-छोटी समस्याओं के लिए प्रखंड या जिला मुख्यालय का चक्कर न लगाना पड़े। अधिकारियों ने सभी विभागों को प्राप्त आवेदनों का गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय सीमा के भीतर निष्पादन करने का निर्देश दिया। मौके पर पीजीआरओ शशिकांत पासवान, अंचलाधिकारी ब्रजेश कुमार द्विवेदी, बीपीआरओ रोहिणी कुमारी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद थे。
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