Buxar News: सहयोग शिविर में सबसे अधिक आ रहे जमीन विवाद के आवेदन

Buxar News: 125 में से 76 आवेदन राजस्व विभाग यानी जमीनी मामलों से संबंधित आएं 28 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी के बीच बंटे आयुष्मान कार्ड बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। जिले के प्रखंडों में बुधवार को आम जनता की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए सहयोग शिविर आयोजित किए गए।

समस्याओं का समाधान

इन शिविरों में सबसे अधिक जमीन विवाद, दाखिल-खारिज, राशन कार्ड, पेंशन और अन्य सरकारी विभागों से जुड़ी शिकायतें लेकर भारी संख्या में लोग पहुंचे। इसी क्रम में सदर प्रखंड के दो अलग-अलग चुरामनपुर और अर्जुनपुर पंचायत में सहयोग शिविर लगाई गई। सदर बीडीओ साधुशरण पाण्डेय से मिली जानकारी के अनुसार, अर्जुनपुर पंचायत में लगे सहयोग शिविर में कुल 125 आवेदन लोगों द्वारा दिए गए। जिसमें राजस्व, स्वास्थ्य और पीएचईडी विभाग से संबंधित आवेदन थे। आश्चर्य की बात है कि 125 में से 76 आवेदन अकेले राजस्व विभाग यानी जमीनी मामलों से संबंधित थे। जबकि 48 आवेदन स्वास्थ्य विभाग व 01 आवेदन पीएचईडी से जुड़ी मिली। इस दौरान सीएस डॉ. शिव कुमार प्रसाद चक्रवर्ती व बीडीओ साधुशरण ने 28 आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी के बीच आयुष्मान कार्ड और 20 एचपीवी टीकाकरण के बालिकाओं को टीकाकरण प्रमाण-पत्र प्रदान किया।