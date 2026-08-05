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Buxar News: जन समस्याओं का एक सप्ताह में करें निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: हकीमपुर और विक्रम इंग्लिश पंचायत में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन इटाढ़ी, एक संवाददाता। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए

Buxar News: जन समस्याओं का एक सप्ताह में करें निष्पादन

Buxar News: हकीमपुर और विक्रम इंग्लिश पंचायत में सहयोग शिविर का हुआ आयोजन दोनों पंचायतों की शिविर में अपनी फरियाद लेकर जुटे हुए थे दर्जनों ग्रामीण फोटो संख्या- इटाढ़ी, एक संवाददाता।

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सहयोग शिविर का उद्देश्य

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना ‘सबका सम्मान-जीवन आसान’ के तहत जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए बुधवार को हकीमपुर एवं विक्रम इंग्लिश पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अलग-अलग काउंटर लगाए गए, ताकि लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी प्रकार की असुविधा न हो।

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ग्रामीणों की भागीदारी

हकीमपुर पंचायत में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं व मांगों को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे तथा संबंधित काउंटरों पर आवेदन जमा किए। अधिकांश आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया। जबकि, शेष आवेदनों को संबंधित विभागों को भेजते हुए अधिकारियों ने एक सप्ताह के भीतर उनके निष्पादन का निर्देश दिया।

विक्रम इंग्लिश पंचायत में स्थिति

वहीं, विक्रम इंग्लिश पंचायत में भी लोगों ने अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन सौंपे। शिविर में सैकड़ों की संख्या में महिला एवं पुरुष शामिल हुए और प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए त्वरित कार्रवाई का भरोसा दिलाया। शिविर में बीडीओ किरण कुमारी, पीओ सुधांशु पांडेय, बीपीआरओ आकाश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मी मौजूद थे।

प्रश्नोत्तरी

सहयोग शिविर का आयोजन कब किया गया था?
सहयोग शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया था।
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