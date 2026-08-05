Buxar News: सातवें दिन भी जारी रही सफाईकर्मियों की हड़ताल

Buxar News: डुमरांव में सफाई मजदूरों का आंदोलन बुधवार को सातवे दिन भी जारी रहा। उन्होंने शहर के विभिन्न इलाकों में जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की। सफाई व्यवस्था बिगड़ती जा रही है, और वार्ड पार्षद इस पर चर्चा कर रहे हैं। कार्यवाहक चेयरमैन का कहना है कि हड़ताल का समय उचित नहीं है।

Buxar News: एकजुटता शहर की सड़कों पर जुलूस निकालकर हड़ताली कर्मियों ने की नारेबाजी अपनी मांगों के समर्थन में लोगों से आंदोलन को सहयोग देने की अपील फोटो संख्या- 01, कैप्सन- बुधवार को डुमरांव में एक जगह बैठे नगर परिषद के हड़ताली मजदूर। डुमरांव, निज संवाददाता। अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर बैठे सफाई मजदूरों एवं कर्मियों का आंदोलन बुधवार को सातवें दिन भी जारी रहा। हड़ताली कर्मियों ने शहर के विभिन्न इलाकों में जुलूस निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में जोरदार नारेबाजी की और आम लोगों से आंदोलन को समर्थन देने की अपील की। बुधवार की सुबह सफाईकर्मी नगर भवन परिसर में एकत्रित हुए। सभा के बाद जुलूस स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, प्रखंड कार्यालय, खिरौली, लालगंज कड़वी, विष्णु मंदिर व दुर्गा मंदिर होते हुए पुराना भोजपुर चौक पहुंचा। इसके बाद शिव मंदिर के समीप सफाईकर्मी हाथों में तख्तियां लेकर सड़क किनारे खड़े हो गए और स्थानीय लोगों से समर्थन मांगा।

सफाई कर्मियों की मांगें सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ इकाई के सचिव शिवशंकर तिवारी, वरिष्ठ भाकपा नेता सह जिला पार्षद केदार यादव, भाकपा (माले) के सर्वेश कुमार पांडेय, बिहार लोकल बॉडीज इम्पलाइज फेडरेशन के नेता ओमप्रकाश यादव, माले के नगर सचिव कृष्णा राम, मानरूप पासवान, कन्हैया पासवान तथा सफाईकर्मी मुन्नी देवी ने कहा कि उनकी तीन प्रमुख मांगें राज्य सरकार से जुड़ी हैं, जबकि नगर परिषद स्तर की 10 अन्य मांगों पर अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुई है। वक्ताों ने नगर परिषद के कार्यवाहक चेयरमैन विकास कुमार पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मजदूर नेताओं पर बेबुनियाद आरोप लगाने का आरोप लगाया। उनका कहना था कि सफाईकर्मियों की मूलभूत सुविधाओं की बहाली के बजाय आंदोलन को कमजोर करने का प्रयास किया जा रहा है। महिला सफाईकर्मी मुन्नी देवी ने महिला कर्मियों की समस्याओं और कार्यस्थल पर आने वाली कठिनाइयों को भी विस्तार से रखा। ----- सफाई कर्मियों की हड़ताल से शहर में लगा कूड़े का अंबार

शहर में सफाई व्यवस्था की स्थिति आंदोलन कार्यवाहक चेयरमैन और वार्ड पार्षदों ने बुधवार को ईओ से की वार्ता शहर के मोहल्लों, गलियों और चौक-चौराहों पर लगा कूड़े का अंबार डुमरांव, निज संवाददाता। सफाई मजदूरों व कर्मियों की हड़ताल का असर अब शहर की साफ-सफाई व्यवस्था पर साफ नजर आने लगा है। नगर के विभिन्न मोहल्लों, गलियों और चौक-चौराहों पर कूड़े का अंबार लग गया है। जगह-जगह कूड़ा जमा होने से जहां राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं वार्ड पार्षदों के लिए अपने क्षेत्र में लोगों के सवालों का जवाब देना भी मुश्किल हो गया है। शहर की बिगड़ती सफाई व्यवस्था को देखते हुए वार्ड पार्षद वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में जुट गए हैं। मामले को लेकर बुधवार को कार्यवाहक चेयरमैन विकास कुमार के साथ कई वार्ड पार्षदों ने कार्यपालक पदाधिकारी राहुलधर दूबे से मुलाकात कर स्थिति पर चर्चा की। पूरे मामले की समीक्षा के लिए गुरुवार सुबह 10 बजे बैठक बुलाई गई है, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। कार्यवाहक चेयरमैन विकास कुमार ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर गए सफाई मजदूरों व कर्मियों की मांगें जायज है, लेकिन हड़ताल का समय उचित नहीं है। उनका कहना है कि यदि यह आंदोलन सावन माह के पहले या बाद में होता तो धार्मिक स्थलों पर आने-जाने वाले श्रद्धालुओं को असुविधा नहीं होती। इधर, कुछ वार्ड पार्षदों ने जरूरत पड़ने पर अपने-अपने वार्डों में स्वयं कूड़ा उठाने की व्यवस्था करने की बात कही है। अब सभी की नज़र गुरुवार को होने वाली समीक्षा बैठक पर टिकी है, जहां शहर की सफाई व्यवस्था बहाल करने को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने की संभावना है।