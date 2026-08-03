Buxar News: ई-रिक्शा की टक्कर से पांच वर्षीय मासूम हुआ जख्मी

Buxar News: सिमरी के भान भरौली पट्टी गांव में एक तेज रफ्तार ई-रिक्शा की टक्कर में पांच वर्षीय बच्चे को गंभीर चोट लगी। घटना के 14 दिन बाद परिवार ने थाने में प्राथमिकी दर्ज करवाई। बच्चे का इलाज कराना पड़ा और चालक फरार हो गया। पीड़ित ने दोषी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

Buxar News: पेज तीन के लिए -- फरार सिमरी के भान भरौली पट्टी गांव में घटी सड़क हादसे की घटना 14 दिन इलाज में व्यस्त रहने के बाद परिजनों ने थाने में दिया सिमरी, एक प्रतिनिधि।

घटना का विवरण थाना क्षेत्र के भान भरौली पट्टी गांव में तेज रफ्तार ई-रिक्शा की टक्कर में पांच वर्षीय मासूम गंभीर रूप से जख्मी हो गया। हादसे के बाद चालक ई-रिक्शा छोड़कर फरार हो गया। इलाज में व्यस्त रहने के कारण पीड़ित परिवार ने घटना के 14 दिन बाद यानी, सोमवार को स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाया है।

परिवार की स्थिति पीड़ित झामलाल प्रसाद ने बताया कि बीते 20 जुलाई की शाम उसका पांच वर्षीय पुत्र कार्तिक कुमार किराना की दुकान से सामान लेकर लौट रहा था। इसी दौरान ई-रिक्शा चालक वीरेंद्र राम ने लापरवाही में उसे टक्कर मार दिया। परिजनों ने बताया कि टक्कर इतनी जोरदार थी कि मासूम के सिर में गंभीर चोट लगी और वह मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद आस-पास के लोगों की मदद से जख्मी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिमरी पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर अस्पताल बक्सर रेफर कर दिया।

चालक की लापरवाही बताया जाता है कि वहां के डॉक्टरों ने भी बच्चे को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर वाराणसी भेज दिया। पीड़ित के अनुसार दुर्घटना के बाद चालक ई-रिक्शा छोड़कर फरार हो गया था। ग्रामीणों की सलाह पर परिजनों ने वाहन को सुरक्षित रखते हुए सिमरी थाना में जमा करा दिया। पीड़ित ने बताया कि बच्चे के इलाज और भागदौड़ में व्यस्त रहने के कारण समय पर शिकायत दर्ज नहीं करा सका। उसने पुलिस से मामले की जांच कर दोषी चालक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है।