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Buxar News: चेहल्लुम पर अकीदत के साथ निकला ताजिया जुलूस, सौहार्द का दिया संदेश

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-चार का फ्लायार मंगलवार को मनाया गया चेहल्लुम का पर्व इमाम हुसैन की शहादत पर अमन, भाईचारा और इंसानियत का दिया संदेश फोटो संख्या-12, कैप्सन :- मंगलवार को नावानगर थाना क्षेत्र के केसठ गांव के...

Buxar News: चेहल्लुम पर अकीदत के साथ निकला ताजिया जुलूस, सौहार्द का दिया संदेश

Buxar News: पेज-चार का फ्लायार नावानगर व केसठ प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को मनाया गया चेहल्लुम का पर्व इमाम हुसैन की शहादत पर अमन, भाईचारा और इंसानियत का दिया संदेश फोटो संख्या-12, कैप्सन :- मंगलवार को नावानगर थाना क्षेत्र के केसठ गांव के चेहल्लुम जुलूस में शामिल पुलिस पदाधिकारी व जनप्रतिनिधि बक्सर/नावानगर, एक संवाददाता। चेहल्लुम के पर्व पर मंगलवार को नावानगर और केसठ प्रखंड में ताजिया जुलूस अकीदत, एहतराम व पारंपरिक रीति-रिवाजों के साथ निकला। जुलूस में बड़ी संख्या में शामिल लोगों ने हजरत इमाम हुसैन की शहादत को याद कर अमन, भाईचारा व इंसानियत का संदेश दिया।

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समुदायों की भागीदारी

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सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

चेहल्लुम का पर्व किसकी शहादत पर मनाया जाता है?
चेहल्लुम का पर्व इमाम हुसैन की शहादत पर मनाया जाता है।
Hindustan | Bureau

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