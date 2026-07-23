Buxar News: चक्की में सीएस सर्वे बनी चुनौती, सीमावर्ती गांवों में परेशानी बढ़ी

Buxar News: चक्की अंचल में भूमि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों को पुराने सीएस अभिलेखों और वर्तमान रिकॉर्ड का मिलान करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है। एडीएम अमित कुमार ने स्थिति की जानकारी ली, जिसमें बताया गया कि भूमि अभिलेखों की स्थिति सामान्य क्षेत्रों से अलग है और कई मामलों में ग्रामीण आरएस अभिलेखों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

Buxar News: सत्यापन चक्की अंचल में भूमि सर्वेक्षण के दौरान अधिकारियों को हो रही परेशानी पुराने सीएस अभिलेखों और वर्तमान रिकॉर्ड का मिलान बना चुनौतीपूर्ण चक्की, एक संवाददाता।

भूमि सर्वेक्षण की कठिनाइयाँ अंचल क्षेत्र में चल रहे भूमि सर्वेक्षण के दौरान सीएस अभिलेखों के आधार पर सीमांकन और रिकॉर्ड के मिलान में अधिकारियों को कठिनाइयों काफी का सामना करना पड़ रहा है। बुधवार को एडीएम अमित कुमार ने इस संबंध में सीओ संगीता कुमारी से स्थिति की जानकारी ली। सीओ ने बताया कि वर्ष 1900 से 1910 के बीच जब सीएस सर्वे हुआ था, उस समय चक्की ब्रह्मपुर अंचल का हिस्सा हुआ करता था। उस दौर में उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे कई गांवों का रिकॉर्ड अलग व्यवस्था में दर्ज था।

सीमा निर्धारण की प्रक्रिया वर्ष 1995 में चक्की प्रखंड के गठन के समय आरएस सर्वे के आधार पर सीमाओं का पुनर्निर्धारण किया गया और ब्रह्मपुर अंचल के कुछ हिस्सों को अलग कर चक्की अंचल में शामिल किया गया। सीओ ने बताया कि चक्की अंचल का अधिकांश क्षेत्र बिहार में है, जबकि कुछ भूमि उत्तर प्रदेश की सीमा से भी जुड़ी हुई है। इसी वजह से पुराने सीएस अभिलेखों और वर्तमान रिकॉर्ड का मिलान करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। बताया कि उत्तर प्रदेश की सीमा से सटे गांवों में भूमि अभिलेखों की स्थिति सामान्य क्षेत्रों से अलग है। प्रायः एक ही प्लॉट दो अलग-अलग खातों में दर्ज मिलता है, जबकि एक खाते में दो या उससे अधिक प्लॉट होने की सामान्य व्यवस्था यहां उलट दिखाई देती है।

प्रशासन की स्थिति इस कारण अभिलेखों का सत्यापन, सीमांकन व रिकॉर्ड का मिलान करने में अतिरिक्त समय लग रहा है। कई मामलों में ग्रामीण आरएस अभिलेखों को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जबकि सीएस सर्वे के आधार पर रिकॉर्ड का सत्यापन करने में तकनीकी कठिनाइयां सामने आ रही हैं। अंचल प्रशासन का कहना है कि सभी मामलों की जांच नियमानुसार की जा रही है और सर्वेक्षण कार्य को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है।