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Buxar News: गायब रहे कर्मचारी, प्रखंड से निराश लौटे ग्रामीण

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-04 के लिए शनिवार को चक्की प्रखंड कार्यालय से कर्मचारियों के गायब रहने के कारण अधिकांश विभागों में सन्नाटा पसरा रहा। अपने विभिन्न कार्यों से पहुंचे ग्रामीणों को कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण...

Buxar News: गायब रहे कर्मचारी, प्रखंड से निराश लौटे ग्रामीण

Buxar News: पेज-04 के लिए चक्की, एक संवाददाता। शनिवार को चक्की प्रखंड कार्यालय से कर्मचारियों के गायब रहने के कारण अधिकांश विभागों में सन्नाटा पसरा रहा। अपने विभिन्न कार्यों से पहुंचे ग्रामीणों को कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण निराश होकर लौटना पड़ा। प्रखंड क्षेत्र के रामजी चौधरी ने बताया कि वह राशन कार्ड बनवाने के लिए कार्यालय पहुंचे थे। काफी देर तक इंतजार करने के बावजूद संबंधित कर्मचारी नहीं मिले, जिससे उनका कार्य नहीं हो सका। वहीं एक महिला पेंशन से संबंधित जानकारी लेने प्रखंड कार्यालय पहुंची थी, लेकिन उसे भी कोई कर्मचारी नहीं मिला। इससे उसे बिना जानकारी लिए ही वापस लौटना पड़ा।

कार्यालय पहुंचे लोगों का कहना था कि कर्मचारियों के अनुपस्थित रहने से दूर-दराज से आने वाले ग्रामीणों को समय और धन दोनों की परेशानी उठानी पड़ती है। प्रखंड नाजिर जगदीश राम ने बताया कि सावन की सोमवारी को लेकर बीडीओ लालबाबू पासवान ब्रह्मपुर के बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में विशेष व्यवस्था बनाए रखने की तैयारी में हैं। कुछ कर्मचारी छुट्टी पर है। वहीं लोगों ने कार्यालय में नियमित रूप से कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने की मांग की, ताकि आम जनता के कार्य समय पर हो सकें।

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