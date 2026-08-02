Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Buxar News: डीएलएड शिक्षकों को प्रशिक्षण तिथि से मिलेगा आर्थिक लाभ

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
Follow us on Google News
share

Buxar News: बक्सर डीईओ से शनिवार को मिला शिक्षकों का शिष्टमंडल बक्सर, निज प्रतिनिधि। डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से आर्थिक लाभ मिलेगा। इस सिलसिले में

Buxar News: डीएलएड शिक्षकों को प्रशिक्षण तिथि से मिलेगा आर्थिक लाभ

Buxar News: बक्सर डीईओ से शनिवार को मिला शिक्षकों का शिष्टमंडल अधिकारी ने मामले में जल्द कार्रवाई करने का दिया भरोसा फोटो संख्या- बक्सर, निज प्रतिनिधि।

शिक्षकों की मांग

डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से आर्थिक लाभ मिलेगा। इस सिलसिले में शनिवार को जिले के दर्जनों शिक्षकों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मुलाकात कर माननीय हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में शीघ्र कार्रवाई करने की मांग की। शिक्षकों ने डीईओ को न्यायालय के फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि आदेश के अनुसार विभाग को अधिकतम तीन माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करनी है। इस पर जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षकों को आश्वस्त किया कि मामले में जल्द ही निर्णय लेकर आवश्यक प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आदेश का पालन

शिक्षकों ने बताया कि माननीय हाईकोर्ट ने सत्र 2014-16, 2015-17 एवं 2016-18 के डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से आर्थिक लाभ देने का आदेश दिया है। इसी के अनुपालन में उन्होंने जिला स्तर से जल्द निर्देश जारी करने की मांग की, ताकि संबंधित शिक्षक आवश्यक अभिलेखों के साथ आवेदन जमा कर सकें और आदेश का लाभ प्राप्त कर सकें।

उपस्थित शिक्षक

मौके पर संतोष कुमार, प्रमोद कुमार चौबे, कमलेश कुमार राम, अजीत कुमार, पवन कुमार, गीतांजलि राजेश, ज्योति पांडेय, सुरेंद्र कुमार, शालिनी पांडेय, सीमा कुमारी, संजू कुमारी, सुनीता कुमारी, अरविंद कुमार सहित कई अन्य शिक्षक उपस्थित थे।

प्रश्नोत्तरी

डीएलएड प्रशिक्षण पूरा करने वाले शिक्षकों को आर्थिक लाभ कब मिलेगा?
डीएलएड का प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले शिक्षकों को अब प्रशिक्षण पूर्ण करने की तिथि से आर्थिक लाभ मिलेगा।
Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Buxar News DElED Buxar Latest News

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।