Buxar News: रेलवे कालोनी से चोरों ने साढ़े आठ लाख की सम्पत्ति चुराई
Buxar News: रेलवे कालोनी में एक बड़ी चोरी की घटना में गृहस्वामी महेन्द्र टिर्की के घर से लगभग साढ़े आठ लाख रुपए की संपत्ति चोरी हो गई। चोरों ने रात में घर में दाखिल होकर नगद और सोने के गहने चुराए। इस घटना के बाद गृहस्वामी ने पुलिस को सूचित किया और मामला दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की।
Buxar News: पेज तीन के लिए ----- डर गृहस्वामी ने इसकी सूचना इटाढ़ी गुमटी पुलिस पोस्ट को सूचना सोने के गहने सहित लगभग साढ़े आठ लाख की सम्पत्ति चोरी चौसा, एक संवाददाता। स्थानीय रेलवे स्टेशन के दक्षिण भाग स्थित रेलवे कालोनी में चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर डर का माहौल पैदा कर दिया है। चोरी की इस घटना में चोरों ने शनिवार की रात में एक घर पर प्रवेश कर नगद राशि और सोने के गहने सहित लगभग साढ़े आठ लाख रुपए की सम्पत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना को अंजमा देने के बाद चोर आराम से चलते बने। रविवार की सुबह जब सोकर उठने पर गृहस्वामी और परिवार के सदस्यों को चोरी की इस घटना की जानकारी मिली तो सभी स्तब्ध रह गए। गृहस्वामी ने इसकी सूचना इटाढ़ी गुमटी पुलिस पोस्ट को सूचना दी।
चोरों की तलाश
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