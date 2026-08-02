Buxar News: रेलवे कालोनी से चोरों ने साढ़े आठ लाख की सम्पत्ति चुराई

Buxar News: पेज तीन के लिए ----- डर गृहस्वामी ने इसकी सूचना इटाढ़ी गुमटी पुलिस पोस्ट को सूचना सोने के गहने सहित लगभग साढ़े आठ लाख की सम्पत्ति चोरी चौसा, एक संवाददाता। स्थानीय रेलवे स्टेशन के दक्षिण भाग स्थित रेलवे कालोनी में चोरों ने चोरी की एक बड़ी घटना को अंजाम देकर डर का माहौल पैदा कर दिया है। चोरी की इस घटना में चोरों ने शनिवार की रात में एक घर पर प्रवेश कर नगद राशि और सोने के गहने सहित लगभग साढ़े आठ लाख रुपए की सम्पत्ति पर हाथ साफ कर दिया। घटना को अंजमा देने के बाद चोर आराम से चलते बने। रविवार की सुबह जब सोकर उठने पर गृहस्वामी और परिवार के सदस्यों को चोरी की इस घटना की जानकारी मिली तो सभी स्तब्ध रह गए। गृहस्वामी ने इसकी सूचना इटाढ़ी गुमटी पुलिस पोस्ट को सूचना दी।