Buxar News: 3.19 करोड़ से बनने वाला धर्मावती नदी का पुल अधूरा
Buxar News: बरसात के दौरान धर्मावती नदी में पानी बढ़ने से परसिया से चक्की के चुन्नी डेरा जाने वाले मार्ग पर आवागमन बंद हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि 18 जून 2025 को शुरू होने वाले आरसीसी पुल के लिए ₹3 करोड़ 19 लाख की स्वीकृति मिली है। उन लोगों को 6 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है।
Buxar News: पेज तीन के लिए ----------- समस्या लोगों को 6 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है बरसात के दौरान खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है फोटो संख्या- 03, कैप्सन- परसिया - चक्की चुन्नी डेरा मार्ग जाने वाली पतली कच्ची सड़क। चक्की, एक संवाददाता।
पुल निर्माण की जानकारी
परसिया से चक्की के चुन्नी डेरा जाने वाले मार्ग पर धर्मावती नदी पर मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना के तहत बनने वाला आरसीसी पुल अब तक शुरू नहीं हो सका है। शिलापट्ट के अनुसार पुल निर्माण के लिए 3 करोड़ 19 लाख 96 हजार 349 रुपये स्वीकृत किए गए हैं। कार्य प्रारंभ की तिथि 18 जून 2025 तथा पूर्ण करने की तिथि 17 दिसंबर 2026 निर्धारित है। निर्माण एजेंसी ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बक्सर है।
बरसात के दौरान समस्या
ग्रामीणों ने बताया कि आज़ादी से पूर्व से इसी मार्ग से आवागमन होता रहा है। बरसात में धर्मावती नदी में पानी बढ़ने पर यह रास्ता बंद हो जाता है और लोगों को करीब छह किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है। पानी कम होने पर लोग पुराने नाला मार्ग के सहारे किसी तरह आवागमन करते हैं। करीब दो दशक पहले तत्कालीन जिला पार्षद परमानंद यादव की पहल पर यहां केवल पानी निकासी और पैदल आवागमन के लिए नाला बनाया गया था।
किसानों की समस्याएं
परसिया, महादेवगंज और लीलाधरपुर के किसान रवि कुमार, संजय सिंह, अनुराग सिंह और कुंदन सिंह ने बताया कि उनकी अधिकांश कृषि भूमि चक्की दियारा में है। बरसात के दौरान खेतों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, जिससे खेती प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने प्रशासन से शीघ्र पुल निर्माण शुरू कराने की मांग की है।
प्रश्नोत्तर
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