Buxar News: स्तन पान के लिये महिलाओं को किया जा रहा प्रोत्साहित
Buxar News: डुमरांव में 1 से 7 जुलाई 2026 तक स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। डॉ. आरबी प्रसाद के नेतृत्व में, सचल दल गांवों और शहरों में महिलाओं को स्तनपान कराने के लाभों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। नवजात को जन्म के एक घंटे के भीतर स्तनपान कराना और छह महीने तक मां का दूध पिलाना आवश्यक बताया गया है।
Buxar News: डुमरांव। पीएचसी प्रभारी डा. आरबी प्रसाद की अगुआयी में 1 से 7 जुलाई 2026 तक प्रखंड में स्तनपान दिवस मनाया जा रहा है। इस अवसर पर डाक्टर और एएनएम के साथ आशा कार्यकर्ता गांव और शहर में घुमकर महिलाओं और परिवारों को नवजात बच्चे को स्तनपान कराने की सलाह दे रहे हैं। उन्हें बताया जाता है कि बच्चा के पैदा होते ही उसे एक घंटे के भीतर ही स्तन पान कराया जाए। स्तनपान करने वाले बच्चे को बहुत से जटिल रोगों से इस दूध में लड़ने की क्षमता रहती है, इसलिये हर नवजात को मां का दूध जन्म से छह माह तक पिलाना जरूरी है।
इस तरह के कार्यक्रमों से महिलाओं में स्तनपान कराने के प्रति काफी जागरूकता आयी है।
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