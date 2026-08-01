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Buxar News: पहली सोमवारी पर कल बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ेगी आस्था की भीड़, लेकिन शौचालय, पेयजल, धर्मशाला, चेजिंग रूम की

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में सावन माह की पहली सोमवारी पर हजारों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। प्रशासन द्वारा व्यवस्था तो की गई है, लेकिन चापाकल, शौचालय और महिला चेंजिंग रूम की स्थिति बेहद खराब है। श्रद्धालुओं को पेयजल और ठहरने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

Buxar News: पहली सोमवारी पर कल बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में उमड़ेगी आस्था की भीड़, लेकिन शौचालय, पेयजल, धर्मशाला, चेजिंग रूम की

Buxar News: फोटो मंदिर परिसर में बंद पड़े है दो चापाकल व दो शौचालय गंदगी से भरा पड़ा है महिला चेंजिंग रूम; पेयजल व धर्मशाला की कमी से श्रद्धालुओं की बढ़ेगी परेशानी ब्रह्मपुर, निज संवाददाता। सावन माह की पहली सोमवारी पर कल बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ मंदिर में जलाभिषेक एवं पूजा-अर्चना के लिए हजारों श्रद्धालुओं और कांवरियों के पहुंचने की संभावना है। प्रशासनिक अधिकारी प्रतिदिन सावन मेला की तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। श्रद्धालु तथा कांवरियों की सुविधा एवं सुरक्षा के लिए कई तरह के प्रबंध भी किए गए हैं। लेकिन मंदिर परिसर तथा आस-पास अभी भी कई बुनियादी सुविधाओं की स्थिति बदहाल बनी हुई हैं। यह शनिवार को स्पष्ट तौर पर देखने को भी मिला।

बुनियादी सुविधाएँ

मंदिर परिसर के निकास द्वारा वाले पश्चिमी भाग में लगे दोनों चापाकल काफी दिनों से खराब पड़े हैं। कई लोगों ने बताया कि एक चापाकल कुछ दिन पहले ही नगर पंचायत द्वारा लगाया गया था। लेकिन उसका कार्य इतना घटिया हुआ कि दो-चार दिनों के बाद ही चापाकल से पानी आना बंद हो गया, जो अभी भी बंद ही है। पहली सोमवारी से पहले भी उन्हें चालू कराने की दिशा में कोई ठोस पहल अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं को पेयजल के लिए परेशानी झेलनी पड़ सकती है। वहीं, मंदिर परिसर में धर्मशाला का अभाव भी वर्षों से बना हुआ है, जिससे दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को ठहरने में कठिनाई होगी। वैसे इस साल कांवरियां तथा श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए तीन अस्थाई आश्रय स्थल बनाया जा रहा है। यहां उन्हें आवश्यक सुविधाएं available कराई जाएगी।

साफ-सफाई की स्थिति

वही शिव सरोवर के पूर्वी भाग में बने सार्वजनिक शौचालय और महिला चेंजिंग रूम की स्थिति भी चिंताजनक है। शनिवार को दोनों सार्वजनिक शौचालयों मे ताला बंद था। चार महिला चेंजिंग रूम में से दो में ताला लटका हुआ था, जबकि खुले दो चेंजिंग रूम में गंदगी का अंबार लगा हुआ था। स्थिति ऐसी थी कि वहां खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा था। चेंजिंग रूम की सफाई करने की जगह गंदगी पर ब्लीचिंग पाउडर डालकर उसे ढकने का प्रयास किया गया था। इसके अलावा थाना के सामने तथा शिव सरोवर के दक्षिणी भाग में बने चेंजिंग रूम भी बंद थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब पहली सोमवारी पर हजारों कांवरियां व श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, तब पेयजल, शौचालय और स्वच्छ महिला चेंजिंग रूम जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव तैयारियों पर सवाल खड़ा करता है। लोगों ने मांग की है कि पहली सोमवारी से पहले खराब चापाकलों की मरम्मत कर उन्हें चालू कराया जाए तथा शौचालय व चेंजिंग रूम को साफ-सुथरा कर उपयोग के लिए खोला जाए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। देखना अब रह है कि शौचालय, चेंजिंग रूम तथा पेयजल की बदहाली स्थिति पर प्रशासनिक कार्रवाई क्या होती है।

सामान्य प्रश्न

पहली सोमवारी पर मंदिर में कितने श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है?
सावन माह की पहली सोमवारी पर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं और कांवरियों के पहुंचने की संभावना है।
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