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Buxar News: सैकड़ों वर्षों से आस्था का अटूट धाम है महरौरा सिद्धपीठ शिव मंदिर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज:-04 का बॉटमसैकड़ों वर्षों से आस्था का अटूट धाम है महरौरा सिद्धपीठ शिव मंदिर हर मुराद बाबा भोलेनाथ करते हैं पूरी: सावन में जलाभिषेक के लिए दूर-दराज से पहुंचते है श्रद्धालु: घने जंगल में प्रकट हुए...

Buxar News: सैकड़ों वर्षों से आस्था का अटूट धाम है महरौरा सिद्धपीठ शिव मंदिर

Buxar News: पेज:-04 का बॉटम सच्चे मन से मांगी हर मुराद बाबा भोलेनाथ करते हैं पूरी: सावन में जलाभिषेक के लिए दूर-दराज से पहुंचते है श्रद्धालु: घने जंगल में प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग से जुड़ी है सिद्धपीठ की गौरवशाली गाथा: फोटो संख्या :-01 कैप्सन :- डुमरांव के महरौरा सिद्धपीठ शिव मंदिर डुमरांव, संवाद सूत्र। डुमरांव नगर परिषद क्षेत्र के महरौरा स्थित करीब 400 वर्ष से अधिक प्राचीन सिद्धपीठ महरौरा शिव मंदिर आज भी हजारों श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का केंद्र बना हुआ है।

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सामान्य पूछे जाने वाले प्रश्न

महरोरा शिव मंदिर का इतिहास कितना पुराना है?
महरोरा सिद्धपीठ शिव मंदिर का इतिहास करीब 400 वर्ष पुराना है।
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