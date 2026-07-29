Buxar News: सदर प्रखंड क्षेत्र में पहले से बेहतर होगी सफाई व्यवस्था
Buxar News: बक्सर में बुधवार को स्वच्छता से संबंधित एजेंडों पर अहम बैठक हुई, जिसमें सभी पंद्रह पंचायतों में साफ-सफाई को बेहतर बनाने के लिए निर्णय लिए गए। बैठक की अध्यक्षता बीडीओ साधुशरण पाण्डेय ने की, जिसमें डोर टू डोर कचरा उठाव, गली और सड़क की सफाई, उपकरणों की मरम्मत और रखरखाव पर चर्चा हुई।
Buxar News: बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सदर प्रखंड कार्यालय कक्ष में बुधवार को विभिन्न पंचायतों में स्वच्छता से संबंधित एजेंडों को लेकर अहम बैठक की गई। जिसकी अध्यक्षता बीडीओ साधुशरण पाण्डेय ने किया। मिली जानकारी के अनुसार, इस बैठक में प्रखंड क्षेत्र के सभी पंद्रह पंचायतों में साफ-सफाई व स्वच्छता को पहले से बेहतर व दुरुस्त करने को लेकर कई अहम निर्णय लिए गए। जिसमें डोर टू डोर कचरा उठाव, गली व सड़कों की नियमित साफ-सफाई, डब्ल्यूपीयू कार्यक्षमता, प्लास्टिक अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन समेत कचरा उठाव उपकरण जैसे की रिक्शा व कूड़ेदान की संख्या बढ़ाने और खराब पड़े उपकरणों की मरम्मत कराने पर चर्चा हुई।
स्वच्छता उपकरणों का रखरखाव
साथ ही ऐसे उपकरणों के रखरखाव, कार्य, प्रबंधन और देखभाल पर जोर दिया गया। बीडीओ ने घरेलू कवरेज, उपयोगकर्ता शुल्क और मानसून को ध्यान रखते हुए समुचित व नियमिति साफ-सफाई के कार्यों पर जोर देते हुए ब्लॉक समन्वयक और स्वच्छता पर्यवेक्षक व कर्मियों को तत्पर होकर कार्य करने का निर्देश दिया। बता दें कि बीते दिनों हुई छपरा बीडीओ कांड को लेकर लगातार तीसरे दिन सदर बीडीओ ने काला पट्टी बांधकर शांतिपूर्वक विरोध जताते हुए अपने कार्यालय के कार्यों को निर्वहन किया। इसी क्रम में उन्होंने इस बैठक की अगुआई की। उक्त अवसर पर ब्लॉक समन्वयक, स्वच्छता पर्यवेक्षक व अन्य कर्मी मौजूद थे।
प्रश्नोत्तर
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