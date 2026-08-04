Buxar News: बीमारी ने छीना परिवार का सहारा, एएसआई के निधन से गांव में मातम
Buxar News: पेज-03 के लिएमारी से जूझ रहे बिहार पुलिस के एएसआई मुन्ना कुमार गोंड जिंदगी की जंग हार गए। मंगलवार सुबह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही नया भोजपुर थाना...
Buxar News: पेज-03 के लिए डुमरांव, संवाद सूत्र। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार पुलिस के एएसआई मुन्ना कुमार गोंड जिंदगी की जंग हार गए। मंगलवार सुबह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।
शोक का माहौल
उनके निधन की खबर मिलते ही नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव में मातम पसर गया। घर पर परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो उठा। बताया जाता है कि एएसआई पिछले कई महीनों से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और नियमित डायलिसिस पर थे। उनका इलाज पटना पीएमसीएच समेत विभिन्न अस्पतालों में चल रहा था।
बीमारी का पता
सोमवार को अचानक तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीमारी के कारण वह करीब दो माह से अवकाश पर चल रहे थे। मुन्ना कुमार गोंड वर्ष 2006 में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे।
परिवार
कई थानों में सेवा देने के बाद पदोन्नति पाकर वह वर्तमान में पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित मरांची थाना में एएसआई के पद पर तैनात थे। मृतक अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। पीछे पत्नी सीता देवी और पांच छोटे-छोटे बच्चों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।