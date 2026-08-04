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Buxar News: बीमारी ने छीना परिवार का सहारा, एएसआई के निधन से गांव में मातम

By Hindustan | Bureau
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Buxar News: पेज-03 के लिएमारी से जूझ रहे बिहार पुलिस के एएसआई मुन्ना कुमार गोंड जिंदगी की जंग हार गए। मंगलवार सुबह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर मिलते ही नया भोजपुर थाना...

Buxar News: बीमारी ने छीना परिवार का सहारा, एएसआई के निधन से गांव में मातम

Buxar News: पेज-03 के लिए डुमरांव, संवाद सूत्र। किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार पुलिस के एएसआई मुन्ना कुमार गोंड जिंदगी की जंग हार गए। मंगलवार सुबह सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली।

शोक का माहौल

उनके निधन की खबर मिलते ही नया भोजपुर थाना क्षेत्र के पुराना भोजपुर गांव में मातम पसर गया। घर पर परिजनों के चीत्कार से माहौल गमगीन हो उठा। बताया जाता है कि एएसआई पिछले कई महीनों से किडनी की गंभीर बीमारी से पीड़ित थे और नियमित डायलिसिस पर थे। उनका इलाज पटना पीएमसीएच समेत विभिन्न अस्पतालों में चल रहा था।

बीमारी का पता

सोमवार को अचानक तबीयत अधिक बिगड़ने पर परिजन उन्हें सदर अस्पताल ले गए, जहां मंगलवार सुबह इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बीमारी के कारण वह करीब दो माह से अवकाश पर चल रहे थे। मुन्ना कुमार गोंड वर्ष 2006 में बिहार पुलिस में सिपाही के पद पर नियुक्त हुए थे।

परिवार

कई थानों में सेवा देने के बाद पदोन्नति पाकर वह वर्तमान में पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल स्थित मरांची थाना में एएसआई के पद पर तैनात थे। मृतक अपने परिवार के इकलौते कमाऊ सदस्य थे। पीछे पत्नी सीता देवी और पांच छोटे-छोटे बच्चों का भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

मुन्ना कुमार गोंड की बीमारी क्या थी?
मुन्ना कुमार गोंड किडनी की गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे।
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