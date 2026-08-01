Buxar News: स्कूली बच्चों से रुबरु हुए बीडीओ, साथ में किया भोजन

बाढ़ से तैयारी

प्रखंड क्षेत्र के कमरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय मिश्रवलिया का सदर बीडीओ साधुशरण पांडेय ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे अधिकारी नहीं बल्कि खुद शिक्षक बनकर बच्चों के बीच पहुंचे और करीब एक घंटे तक क्लास ली। ​बीडीओ ने बच्चों के पठन-पाठन से संबंधित पहलुओं पर संवाद किया। साथ ही बाढ़ से खतरे व बचाव पर विस्तृत चर्चा किए। बाढ़ से पूर्व होने वाली तैयारी और बाढ़ के दौरान किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए इन विषयों पर अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही बच्चों को उनके करियर से संबंधित मार्गदर्शन भी दिए। उन्होंने बच्चों से कई सवाल पूछे। बच्चों ने भी ध्यान से सुनकर जवाब दिए। सही जवाब देने वाले बच्चों की उन्होंने खूब तारीफ की। ​क्लास लेने के बाद बीडीओ ने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई के स्तर को देखा। इसके अलावा स्कूल में साफ-सफाई, पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की जांच की। उन्होंने शिक्षकों को सख्त निर्देश भी दिए।