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Buxar News: स्कूली बच्चों से रुबरु हुए बीडीओ, साथ में किया भोजन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-युवा के लिए- शनिवार को बच्चों के साथ एमडीएम खाते बीडीओ साधु शरण पांडेय बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। प्रखंड क्षेत्र के कमरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय मिश्रवलिया का सदर बीडीओ साधुशरण पांडेय ने...

Buxar News: स्कूली बच्चों से रुबरु हुए बीडीओ, साथ में किया भोजन

Buxar News: पेज-युवा के लिए बाढ़ व आपदा से खतरे व बचाव पर विस्तृत चर्चा किए एमडीएम का स्वाद और स्कूल की व्यवस्था के बारे में बच्चों से जानी उनकी राय फोटो :-19 कैप्सन:- शनिवार को बच्चों के साथ एमडीएम खाते बीडीओ साधु शरण पांडेय बक्सर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

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बाढ़ से तैयारी

प्रखंड क्षेत्र के कमरपुर पंचायत स्थित मध्य विद्यालय मिश्रवलिया का सदर बीडीओ साधुशरण पांडेय ने शनिवार को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान वे अधिकारी नहीं बल्कि खुद शिक्षक बनकर बच्चों के बीच पहुंचे और करीब एक घंटे तक क्लास ली। ​बीडीओ ने बच्चों के पठन-पाठन से संबंधित पहलुओं पर संवाद किया। साथ ही बाढ़ से खतरे व बचाव पर विस्तृत चर्चा किए। बाढ़ से पूर्व होने वाली तैयारी और बाढ़ के दौरान किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए इन विषयों पर अपने अनुभव को साझा किया। साथ ही बच्चों को उनके करियर से संबंधित मार्गदर्शन भी दिए। उन्होंने बच्चों से कई सवाल पूछे। बच्चों ने भी ध्यान से सुनकर जवाब दिए। सही जवाब देने वाले बच्चों की उन्होंने खूब तारीफ की। ​क्लास लेने के बाद बीडीओ ने स्कूल का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों की उपस्थिति और पढ़ाई के स्तर को देखा। इसके अलावा स्कूल में साफ-सफाई, पीने के पानी और शौचालय जैसी सुविधाओं की जांच की। उन्होंने शिक्षकों को सख्त निर्देश भी दिए।

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खाना और पढ़ाई की गुणवत्ता

बीडीओ ने कहा कि पढ़ाई की गुणवत्ता से कोई समझौता न हो। इसके बाद ​बीडीओ ने मध्याह्न भोजन योजना की भी जांच की। भोजन की गुणवत्ता परखने के लिए वे खुद बच्चों के साथ जमीन पर पंक्ति में बैठे। उन्होंने वहीं खाना खाया जो बच्चों को परोसा गया था। खाना खाते समय उन्होंने बच्चों से बात की। उन्होंने पढ़ाई, भोजन के स्वाद और स्कूल की व्यवस्था के बारे में बच्चों से उनकी राय जानी। कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। स्कूलों में स्वच्छ माहौल और पौष्टिक खाना मिले। इससे बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास सही से हो सकेगा।

सामान्य प्रश्न

बीडीओ ने बच्चों के साथ किस विषय पर चर्चा की?
बीडीओ ने बच्चों के साथ बाढ़ से खतरे व बचाव पर चर्चा की।
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