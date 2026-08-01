Buxar News: बच्चों को सिखाए गए बाढ़ आपदा से बचाव के गुर, किया गया जागरूक
Buxar News: पेज:-युवा के लिए सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ जागरूकता सत्र फोटो-12, कैप्सन :-शनिवार को डुमरांव के मध्य विद्यालय रामपुर मठिया में बाढ़ व आपदा से बचाव की जानकारी लेते बच्चे डुमरांव, संवाद सूत्र।...
Buxar News: पेज:-युवा के लिए मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजित हुआ जागरूकता सत्र फोटो-12, कैप्सन :-शनिवार को डुमरांव के मध्य विद्यालय रामपुर मठिया में बाढ़ व आपदा से बचाव की जानकारी लेते बच्चे डुमरांव, संवाद सूत्र। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत आयोजित स्थानीय प्रखंड के मध्य विद्यालय रामपुर मठिया में शनिवार को बाढ़ एवं जलजमाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से बचाव को लेकर विशेष जागरूकता कार्यक्रम किया गया।
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