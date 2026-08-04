Buxar News: महादलित समाज के उत्थान को लेकर हम (से.) का जनसंपर्क अभियान तेज

Buxar News: पेज-04 के लोगों की सुनी समस्याएं, दिलाया भरोसा: फोटो संख्या :-08, कैप्सन :- मंगलवार को डुमरांव के दलित टोला में महादलितों के साथ बैठक करते हम के जिलाध्यक्ष डुमरांव, संवाद सूत्र। अनुमंडल क्षेत्र के...

Buxar News: पेज-04 के लिए जिलाध्यक्ष ने कई गांवों के लोगों की सुनी समस्याएं, दिलाया भरोसा: फोटो संख्या :-08, कैप्सन :- मंगलवार को डुमरांव के दलित टोला में महादलितों के साथ बैठक करते हम के जिलाध्यक्ष डुमरांव, संवाद सूत्र। अनुमंडल क्षेत्र के महादलित परिवारों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा सरकारी कल्याणकारी योजनाओं से वंचित लोगों को उनका अधिकार दिलाने के उद्देश्य से हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्युलर) ने मंगलवार को व्यापक जनजागरण अभियान चलाया।

महादलित बस्तियों का निरीक्षण अभियान के तहत पार्टी के जिलाध्यक्ष ऋषि कुमार राय ने विभिन्न गांवों का दौरा कर महादलित बस्तियों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से सीधे संवाद स्थापित कर उनकी समस्याओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने महादलित परिवारों से शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, पेयजल, शौचालय, राशन, वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा अन्य सरकारी योजनाओं की स्थिति की जानकारी ली। कई ग्रामीणों ने बताया कि पात्र होने के बावजूद उन्हें अब तक विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं मिल सका है। इस पर जिलाध्यक्ष ने संबंधित समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाने और प्रशासन के समक्ष मजबूती से रखने का भरोसा दिलाया।

सामाजिक न्याय का उद्देश्य जिलाध्यक्ष ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना ही अभियान का मुख्य उद्देश्य है। महादलित समाज आज भी कई बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिसे दूर करने के लिए जनप्रतिनिधियों और प्रशासन को संवेदनशील होकर कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि पार्टी गांव-गाँव जाकर लोगों को उनके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी दे रही है, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे किसी भी योजना से जुड़ी समस्या या शिकायत को छिपाएं नहीं, बल्कि खुलकर सामने रखें। पार्टी ऐसे सभी मामलों को संबंधित विभाग तक पहुँचाकर समाधान कराने का प्रयास करेगी।

शिक्षा और स्वच्छता का संदेश उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय तभी संभव है, जब समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को बराबरी का अवसर और सम्मान मिले। अभियान के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने महादलित परिवारों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने की भी सलाह दी। साथ ही लोगों को शिक्षा के प्रति बच्चों को प्रेरित करने, स्वच्छता अपनाने तथा सरकारी कार्यालयों में अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने का संदेश दिया गया। मौके पर पार्टी के डॉ. नसीम अख्तर, शौकत अली, सरोज कुमार पासवान, लालबाबू प्रसाद, मो. रोजा अंसारी, हरेंद्र सिंह, राजकुमार पासवान, सुनील कुमार सहित अन्य मौजूद थे। (डुमरांव से अमरनाथ केशरी)