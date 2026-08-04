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Buxar News: चौसा में सीएसपी संचालक से 1.15 लाख की लूट

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, बक्सर
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Buxar News: पेज-03 के तीन अपराधियों ने ढुढ़नी गांव के पुलिया के पास घटना को दिया अंजाम कमरपुर निवासी वीरेंद्र सिंह पवनी गांव में एसबीआई के सीएसपी का करते हैं संचालन फोटो :-02, कैप्सन :- पीड़ित सीएसपी संचालक...

Buxar News: चौसा में सीएसपी संचालक से 1.15 लाख की लूट

Buxar News: पेज-03 के लिए बाइक सवार तीन अपराधियों ने ढुढ़नी गांव के पुलिया के पास घटना को दिया अंजाम कमरपुर निवासी वीरेंद्र सिंह पवनी गांव में एसबीआई के सीएसपी का करते हैं संचालन फोटो :-02, कैप्सन :- पीड़ित सीएसपी संचालक वीरेंद्र सिंह चौसा, एक संवाददाता। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सोमवार की देर शाम में बाइक सवार तीन हथियारबंद अपराधियों ने एक बड़ी घटना को अंजाम दिया।

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घटनास्थल

अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 1.15 लाख रुपए लूट लिया। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद सीएसपी संचालक ने तुरंत मुफस्सिल थाना को सूचना दी। घटना के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। लेकिन, पुलिस को अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है।

पीड़ित की जानकारी

मिली जानकारी के अनुसार सदर प्रखंड में स्थित कमरपुर गांव निवासी रामाश्रय सिंह के पुत्र वीरेंद्र सिंह (उम्र-50) पिछले दस सालों से पवनी गांव में एसबीआई के ग्राहक सेवा केंद्र (सीएसपी) का संचालन करते हैं। हमेशा की तरह सोमवार को भी चौसा नगर पंचायत के दुर्गा मोड़ के पास स्थित एसबीआई की शाखा से 1 लाख 15 हजार रुपए की निकासी की। इसके बाद रकम को एक झोला में रखकर साइकिल से कटघरवा गांव होते हुए पवनी की की ओरर जा रहे थे।

घटना का विवरण

इस दौरान जैसे ही ढुढ़नी गांव के पुलिया और रेलवे लाइन के बीच पहुंचे, तभी एक अपाची बाइक सवार होकर तीन अपराधी आ धमके। हथियारबंद अपराधियों ने पिस्टल सटाकर धमकी देते हुए साइकिल में टंगे झोले छीन लिया। इसके बाद हथियार लहराते हुए चलते बने। घटना के बाद पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी। पीड़ित ने मंगलवार को पुलिस को आवेदन दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर अपराधियों की तलाश में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि बैंक में लगे सीसीटीवी की जा रही है। साथ ही अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस अपराधियों की पहचान करने में जुटी हुई है। (चौसा से सुधीर सिन्हा)

सामान्य प्रश्न

इस घटना में कितने अपराधी शामिल थे?
इस घटना में तीन हथियारबंद अपराधी शामिल थे।
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