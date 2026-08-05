Buxar News: शहीद बाबा के मजार पर चादरपोशी, कौमी एकता की बनी मिसाल

Buxar News: डुमरांव के शहीद बाबा की मजार पर आयोजित सालाना उर्स में हिंदू-मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे का संदेश दिया। श्रद्धालुओं ने शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। पूरे दिन मजार पर धार्मिक उल्लास बना रहा, जहां दोनों समुदायों ने मिलकर चादरपोशी की। आयोजन के दौरान व्यवस्थाओं का खास ध्यान रखा गया।

Buxar News: उमड़ी भीड़ हिंदू-मुस्लिम समाज के लोगों ने मिलकर भाईचारे का दिया संदेश राजद कार्यकर्ताओं देश की खुशहाली और शांति की मांगी दुआएं फोटो संख्या- 19 कैप्सन- बुधवार की शाम सालाना उर्स पर शहीद बाबा के मजार पर चादर chढ़ाते सभी धर्म के लोग।

सालाना उर्स का आयोजन डुमरांव, संवाद सूत्र। स्थानीय शहर के ईश्वर सिंह की गली स्थित शहीद बाबा की मजार पर बुधवार को आयोजित सालाना उurs में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मजार पर पहुंचने लगी, जो देर शाम तक जारी रही। चादर, फूल-माला और अगरबत्ती लेकर पहुंचे सैकड़ों अकीदतमंदों ने शहीद बाबा के दरबार में माथा टेक देश में अमन-चैन, खुशहाली और आपसी भाईचारे की दुआएं मांगी। पूरे दिन मजार परिसर धार्मिक उल्लास और गंगा-जमुनी तहजीब की मिसाल बना रहा। उर्स की सबसे खास तस्वीर हिंदू और मुस्लिम समाज के लोगों की साझा भागीदारी रही।

भाईचारे का संदेश दोनों समुदायों के लोगों ने एक साथ चादरपोशी कर सामाजिक सौहार्द और कौमी एकता का संदेश दिया। आयोजन समिति के विजय चौधरी ने बताया कि शहीद बाबा के दरबार में सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। इसी आस्था के कारण हर वर्ष यहां काफी संख्या में लोग पहुंचते हैं। इस दौरान राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं ने भी शहीद बाबा की मजार पर पहुंचकर चादरपोशी की और देश में शांति, सद्भाव और भाईचारे की कामना की। राजद के नगर अध्यक्ष मुन्ना खां ने कहा कि शहीद बाबा की मजार वर्षों से कौमी एकता की पहचान रही है। यहां हर धर्म और हर वर्ग के लोग बिना किसी भेदभाव के श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं।

प्रतिभागियों की उपस्थिति बताया कि उर्स के अवसर पर चादरपोशी का काफिला मजार से निकलकर नगर के अलग-अलग मार्गों से गुजरा और लोगों के बीच अमन-चैन तथा सामाजिक सौहार्द का संदेश दिया। इस दौरान राजद के प्रखंड अध्यक्ष मनोज कुमार ठाकुर, मेहंदी हसन, इस्लाम अंसारी, भुअर सिद्दकी, राजेश यादव, धर्मेंद्र यादव और दिनेश कुमार सिंह समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। वहीं उर्स के दौरान मजार परिसर और आसपास का इलाका मेले में तब्दील हो गया। फूल-माला, चादर, अगरबत्ती, प्रसाद और अन्य पूजन सामग्री की दुकानों पर भीड़ लगी रही। श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए मजार कमेटी ने साफ-सफाई, पेयजल और सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की थी, जिससे पूरे आयोजन के दौरान व्यवस्था सुचारु बनी रही।